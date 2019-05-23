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23.05.2019 13:35
Рубрика: Легковые авто

Первые фото: внедорожный Kia Ceed получит другое "лицо"

Текст: Евгений Костин
Фото: thekoreancarblog.com Фото: thekoreancarblog.com
Фото: thekoreancarblog.com

В блоге KCB опубликованы фото нового Kia Xceed, который был замечен на трассе в Корее. Примечательно, что передняя часть машины до этого еще не "светилась".

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Несмотря на то, что автомобиль не обклеен маскировочной пленкой, нельзя говорить, что перед нами серийная версия кросс-хэтча. Обратите внимание на бамперы - они отличаются по цвету, также вокруг решетки радиатора есть накладка, отливающая серебром. Тем не менее, составить представление о дизайне нового члена семейства Ceed уже можно: корейцы, вероятно, попытались приблизить внешность к Kia Proceed Concept, представленному в сентябре 2017 года.

Отличный дизайн имеет место быть, так как это выгодно с точки зрения другого позиционирования. Ведь модель не просто получила увеличенный дорожный просвет и пластиковый обвес, но и будет предлагаться в версиях с полным приводом! Фактически можно говорить о том, что новый Xceed - полноценный кроссовер.

Фото: www.throttle-blips.com
Появились первые фото салона нового кроссовера Kia для России

Ранее "Российская газета" публиковала календарь выхода новинок Kia, в том числе нового Xceed: к выпуску модели приступят в октябре 2019 года.

В России Kia Ceed представлен хэтчбеком (цена - от 989 900 рублей), универсалом (от 1 059 900 рублей) и шутинг-брейком ProCeed (от 1 519 900 рублей). В зависимости от типа кузова и версии исполнения для семейства модели доступны бензиновые безнаддувные и турбированные двигатели объемом от 1,4 до 1,6 литра мощностью от 100 до 200 л.с., которые можно сагрегатировать с МКП, "автоматом" или преселективным "роботом".

Фото: thekoreancarblog.com.
#Kia