В Израиле воссоздали пиво 5000-летней давности

Израильские археологи при помощи микробиологов и пивоваров сумели воссоздать из древних дрожжей напитки, которые варили жители этого региона в период от 1700 до 5000 лет назад.

Как сообщает Phys.org, полученные напитки были презентованы на специально созванной пресс-конференции. Материал для них нашли археологи. Древние дрожжи буквально соскребли со стенок обломков керамических сосудов, найденных ранее при раскопках в Израиле.

Анализ показал, что сосуды были созданы в период от 3000 года до н.э. до IV века нашей эры. Они использовались древними египтянами, филистимлянами и иудеями. Археологи призвали на помощь микробиологов.

"Мы обнаружили, что дрожжи могут очень и очень долго жить без питания, - говорит микробиолог из Еврейского университета Майкл Клютштейн. - Поэтому сегодня мы можем не только изучать их, но и оживить".

В результате длительного эксперимента, к участию в котором были привлечены пивовары, удалось сварить напиток из 5000-летних дрожжей. Ученые отмечают, что пиво было одним из основных продуктов ежедневного рациона жителей Древнего Египта и Месопотамии.

В ранних египетских текстах упоминается множество разных сортов, включая "железное пиво", "пиво друга" и "пиво защитника". Кстати, ученые воссоздавали древние напитки и раньше, но делали это просто по рецептам.

Израильские же исследователи утверждают, что это первый случай, когда напитки были изготовлены из возрожденных древних дрожжей.