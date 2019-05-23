Премьера нового Skoda Superb не обошлась без сюрприза

Компания Skoda, как и обещала, 23 мая презентовала обновленный флагман Superb. Автомобиль получил пересмотренную внешность, новые технологичные опции и «зеленую» версию iV.

Про внешность новинки было все известно заранее - не раз публиковались официальные тизеры и не раз новинка дефилировала без всякой маскировки на шпионских фотографиях. Чехи это понимали, но не могли не сделать акцент на проделанной работе. Особенно просили обратить внимание на обновленную решетку радиатора, которая стала немного шире и лишилась плоскости благодаря двойным ламелям. Из-за пересмотренной бамперной группы габаритная длина автомобиля увеличилась на 8 мм (до 4 869 мм) у лифтбека и на 6 мм (до 4 862 мм) у универсала.

Как сообщалось ранее, головная оптика даже в стандартной комплектации Skoda Superb светодиодная, но главный козырь новинки - адаптивные матричные фары. Противотуманки тоже можно выбрать светодиодные, для них доступна функция подсветки в поворотах. Напомним, что LED-задние фонари теперь имеют динамический указатель поворота - светодиоды поочередно загораются от внутренней части к внешней.

Матричные фары - новая эпоха для Skoda. Обновленный Superb является первой моделью марки, у которой появилась такая опция. Также на флагмане 2020 модельного года впервые дебютировали и Emergency Assist. Predictive Cruise Control - круиз-контроль с функцией прогнозирования, который получает данные с камеры на лобовом стекле и от навигационной системы, чтобы следовать по маршруту в оптимальном для конкретной дорожной ситуации режиме. Второй ассистент в случае экстренной ситуации припаркует автомобиль на обочине, даже если форс-мажор случился на многополосной дороге. Также обновленный Skoda Superb получил систему предупреждения о возможном столкновении с пешеходом с автоматическим торможением.

В списке обновок Superb ‘2020 значатся новый электромеханический усилитель тормозов и аэродинамическая накладка на задней подвеске, которая, по заявлению производителя, улучшает устойчивость автомобиля.

Что касается салона, то он никаких кардинальных изменений не претерпел. Появились акценты в виде светодиодных полос, которыми украсили дверные карты и торпедо, и декоративных накладок с новой фактурой и вариантами расцветки. Не обошлось без модернизации и появления свежих решений в рамках философии Simply Clever. В комплектациях Ambition и Style - новые чехлы сидений, для версии Laurin & Klement теперь предлагают обивку крыши алькантарой черного или бежевого цветов. Также для L&K стали доступны сиденья с вентиляцией и функцией массажа. Опционально можно заказать систему бесключевого доступа в салон.

Skoda Superb предложат с дизелями 1.6 TDI (120 л.с., DSG-7), 2.0 TDI (150 или 190 л.с., МКП-6, DSG-7). Полный привод является опцией.

Линейка бензиновых моторов представлена 1.5 TSI (150 л.с., МКП-6 или DSG-7), 2.0 TSI (190 или 272 л.с., DSG-7). Самая мощная бензиновая версия по умолчанию комплектуется системой полного привода.

Сюрприз, о котором мы говорили, заключается в появлении у Skoda Superb гибридной модификации, которая, согласно новой номенклатуре компании, получила в названии приставку iV. Силовая установка состоит из бензинового 1.4 TSI, электромотора на 85 кВт, аккумуляторной батареи емкостью 37 Ампер-часов и 6-ступенчатого "робота" DSG. В сумме ДВС и электромотор выдают 218 л.с. На электротяге можно проехать до 55 км (по циклу WLTP).

Полностью зарядить батарею можно за 3,5 часа. Разъем расположен с правой стороны решетки радиатора. Ну и рекуперацию никто не отменял.

"Зеленая" версия окажется доступна только для автомобиля в комплектациях Ambition и Style для исполнений Sportline и L&K. Производство гибридного Skoda Superb начнется осенью 2019 года, но на рынок автомобили попадут только в начале 2020-го. Skoda Superb с традиционными ДВС, очевидно, доберутся до дилеров намного раньше. О сроках выхода обновленного Superb на российский рынок представители компании пока ничего не заявляли.

Дореформенная версия лифтбека Skoda Superb в настоящее время в России продается по цене от 1 643 000 рублей, универсал можно купить минимум за 1 852 000 рублей.