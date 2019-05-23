Пушков сравнил Зеленского с Голобородько: он не готов быть президентом

Владимир Зеленский пока не готов быть главой государства и в этом смысле повторяет своего "прототипа" из сериала "Слуга народа", в котором он сыграл внезапно ставшего президентом Василия Голобородько. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Российский сенатор напомнил эпизод из фильма, в котором Голобородько провалил первую пресс-конференцию в новой должности. "Он мнётся, жмётся, заглядывает в бумажки, а затем, отложив шпаргалки, честно говорит журналистам: "Извините, я не готов".

Сейчас в этой роли оказался и бывший актер, во многом повторивший судьбу своего героя.

"Вот и сейчас Зеленский пока не готов", - написал в своем Twitter Пушков.

По всей видимости, поводом для таких выводов стали последние новости с Украины, которые сенатор прокомментировал ранее.

Во-первых, это появление первой петиции за отставку Зеленского. "Рановато вроде - через 3 дня после инаугурации, но факт", - отметил Пушков и согласился с автором документа в том, что президента можно упрекнуть "в отсутствии содержательной программы".

Во-вторых, смена риторики киевской власти. "Зеленский вчера обещал референдум о переговорах с Россией, сегодня исключил переговоры с Россией... Завтра еще что-нибудь скажет. В общем, […] быть президентом - это не в "Слуге народа" играть", - констатировал сенатор.

Отметим, что сам Зеленский как правообладатель инициировал запрет к показу "Слуги народа" в России.