Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договоренностей с Россией.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете? Это нормальный разговор с людьми", - заявил новоизбранный глава украинского государства. Слова Зеленского опубликованы на официальном сайте президента Украины.

Политик подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

Напомним, 21 мая стало известно о намерении Зеленского провести референдум по будущему отношений с Россией. На всенародный референдум планируется вынести вопросы "мирных договоренностей с Россией" и конфликта в Донбассе.

В Госдуме РФ отметили, что Киев не должен вводить в заблуждение своих граждан, анонсируя референдум о договоренностях именно с Россией по дальнейшей судьбе Донбасса, поскольку Россия не является стороной конфликта.