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23.05.2019 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Виновникам пожара в казанском ТЦ "Адмирал" вынесли приговор

Текст: Олег Корякин
В Казани завершилось громкое дело о пожаре в ТЦ "Адмирал". Виновными в трагедии суд признал 12 человек, среди которых арендаторы здания, чиновники и даже судебные приставы.
Фото: Олег Косов/РГ Фото: Олег Косов/РГ
Фото: Олег Косов/РГ

В Казани 23 мая был завершен судебный процесс, который длился с февраля 2017 года. Приговор огласили в Кировском районном суде города.

Как сообщает ТАСС, основной арендатор торгового центра Гусейн Гахраманов приговорен к 13 годам в исправительной колонии общего режима. Его отцу Гюльгусейну Наджафову, занимавшему должность администратора в ТЦ, назначили наказание в виде 9,6 лет лишения свободы.

Фото: Рашит Салихов
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Гендиректор компании "АС Менеджмент" - владельца здания, Роберт Хайруллин получил 9 лет. А заместитель арендатора по пожарной безопасности Николаю Каекину - 7 лет.

Судебным приставам, "покрывшим" серьезные нарушения противопожарного режима в ТЦ, Минзиле Сафиной и Жанной Алпаровой дали 4,5 года и 7 лет лишения свободы.

Специалисту инспекции Госстройнадзора РТ Галие Исаевой - 5 лет.

Наконец, рабочих Наиля и Нияза Габдулхаева и Фердинанда Ульданова приговорили к 6,5 годам. Фанис Мухаметханов получил 6 лет, а бригадир Альберт Халиков 4,5 лет.

Напомним, трагедия произошла 11 марта 2015 года. В тот день пятерым рабочим был поручен ремонт крыши ТЦ. В процессе работы из-за неосторожного использования горелки воспламенились сэндвич-панели. Огонь очень быстро распространился. Само здание эксплуатировалось с грубыми нарушениями пожарной безопасности.

В результате погибло 19 человек, еще  60 получили ранения.

Среди погибших был подполковник МЧС Сергей Костин, который пытался спасти людей из пылающего здания.

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