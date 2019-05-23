Узбекские автомобили Ravon будут собирать в России

Проект сборочного производства автомобилей Ravon на автозаводе Derways в Черкесске утвержден в рамках экономического сотрудничества России с Республикой Узбекистан. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в послании местным парламентариям.

"Со второго полугодия завод планирует начать реализацию проекта по сборочному производству автомобилей марки Ravon", - приводит его слова официальный сайт республиканских органов власти.

Темрезов отметил, что в данный момент завод "проходит процедуру сертификации производства". Напомним, предприятие простаивало с 2018 года, когда у его собственников возник ряд юридических проблем. В итоге в Черкесске было свернуто производство таких крупных компаний, как Lifan и Chery.

Отметим, что слухи о сборке Ravon на Derways уже появлялись в СМИ, но до сих пор стороны их не подтверждали.

Напомним, поставки автомобилей узбекского бренда в Россию были приостановлены в конце весны 2018 года. За последний год марка не реализовала в нашей стране ни одной машины. Как ранее объяснили "РГ" в компании, причиной стал пересмотр ценовой политики.

В последнее время информация о возможном возвращении Ravon в Россию появляется все чаще. Так, в марте московское представительство узбекского бренда получило новое Одобрение типа транспортного средства на хэтчбек Ravon R2. А в апреле владелец бренда - акционерное общество GM Uzbekistan, объявив 2019-й Годом развития экспортного потенциала, возобновил поставки седанов R3 и R4 в Беларусь. Ранее автомобили Ravon стали отправлять в Афганистан, Таджикистан и Казахстан. Кроме того, в Костанае началась крупноузловая сборка модели R3. Такая же вскоре может быть организована и в России.

Впрочем, утверждать, что проект будет реализован, преждевременно. Что говорить, если на днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригрозил закрыть GM Uzbekistan. Перед его руководителями, по сути, поставлен ультиматум: "Завод должен создать десять тысяч рабочих мест. В противном случае такой завод не нужен". Очевидно, что для увеличения штата и загрузки производства узбекам просто необходим относительно крупный российский рынок - но именно с точки зрения экспорта. Локальная сборка на Северном Кавказе выполнить поручение главы государства не поможет.