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23.05.2019 05:26
Рубрика: Легковые авто

Узбекские автомобили Ravon будут собирать в России

Текст: Андрей Полухин
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Проект сборочного производства автомобилей Ravon на автозаводе Derways в Черкесске утвержден в рамках экономического сотрудничества России с Республикой Узбекистан. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в послании местным парламентариям.

"Со второго полугодия завод планирует начать реализацию проекта по сборочному производству автомобилей марки Ravon", - приводит его слова официальный сайт республиканских органов власти.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Темрезов отметил, что в данный момент завод "проходит процедуру сертификации производства". Напомним, предприятие простаивало с 2018 года, когда у его собственников возник ряд юридических проблем. В итоге в Черкесске было свернуто производство таких крупных компаний, как Lifan и Chery.

Отметим, что слухи о сборке Ravon на Derways уже появлялись в СМИ, но до сих пор стороны их не подтверждали.

Напомним, поставки автомобилей узбекского бренда в Россию были приостановлены в конце весны 2018 года. За последний год марка не реализовала в нашей стране ни одной машины. Как ранее объяснили "РГ" в компании, причиной стал пересмотр ценовой политики.

В последнее время информация о возможном возвращении Ravon в Россию появляется все чаще. Так, в марте московское представительство узбекского бренда получило новое Одобрение типа транспортного средства на хэтчбек Ravon R2. А в апреле владелец бренда - акционерное общество GM Uzbekistan, объявив 2019-й Годом развития экспортного потенциала, возобновил поставки седанов R3 и R4 в Беларусь. Ранее автомобили Ravon стали отправлять в Афганистан, Таджикистан и Казахстан. Кроме того, в Костанае началась крупноузловая сборка модели R3. Такая же вскоре может быть организована и в России.

Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
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Впрочем, утверждать, что проект будет реализован, преждевременно. Что говорить, если на днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригрозил закрыть GM Uzbekistan. Перед его руководителями, по сути, поставлен ультиматум: "Завод должен создать десять тысяч рабочих мест. В противном случае такой завод не нужен". Очевидно, что для увеличения штата и загрузки производства узбекам просто необходим относительно крупный российский рынок - но именно с точки зрения экспорта. Локальная сборка на Северном Кавказе выполнить поручение главы государства не поможет.

#Ravon