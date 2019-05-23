Россияне высказались об объективности оценок на "Евровидении"

Доля российских зрителей (22 процента) финала песенного конкурса "Евровидение-2019", прошедшего в Израиле, заметно уступает показателю трехлетней давности (38 процентов), но превосходит 2018 год - 16 процентов. Таковы итоги опроса ВЦИОМ.

При этом социологи обращают внимание на то, что чаще конкурс смотрят женщины (30 процентов) и люди в возрасте 60 лет и старше (35 процентов), нежели мужчины (12 процентов) и люди среднего - от 35 и до 44 лет - возраста (14 процентов).

Голосование зрителей россияне, смотревшие финал "Евровидения-2019", социологи оценивают как более объективное (52 процента), в сравнении с мнением жюри (21 процент).

Относительно объективности итоговых оценок российского исполнителя Сергея Лазарева мнение сограждан разное: 25 процентов считают судейство относительно честным, 37 процентов не честным. Чаще всего справедливыми итоги голосования по российскому исполнителю считают молодые люди в возрасте от 18 и до 24 лет - 39 процентов.

В целом социологи обращают внимание на то, что рейтинги телетрансляции "Евровидения" падают, и растет число недовольных предвзятостью судейского голосования.