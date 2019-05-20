Зачем "Евровидению" профессиональное жюри? Послесловие к конкурсу

Удивительно, как повторяется ситуация на "Евровидении". Три года назад профессиональное жюри стран-участниц поставило Сергею Лазареву неадекватно низкие баллы, а телезрители, наоборот, выдвинули на первое место. Тогда по сумме голосов (они считаются в соотношении 50 на 50) наш артист стал третьим. Схожая ситуация возникла и в Тель-Авиве: профессиональное жюри отдало России лишь девятую позицию, но затем включились телезрители и подняли Лазарева сразу на шесть строчек вверх. Не удивительное ли совпадение? И не смахивает ли все это на сговор "профессионалов"?

Судите сами. Жюри присудило Чехии (так себе группа, каких в любой стране тысячи) седьмое место, а телезрители поставили ее на третью позицию с конца, наградив лишь семью баллами. Были и другие подобные истории, но нас-то больше всего волнует Лазарев. В Тель-Авиве он выступил с песней Scream - мелодичной, размашистой, драматичной с использованием разных исполнительских приемов.

Положа руку на сердце, не всем из нас Scream сразу понравилась. Да и для конкурса песня была, пожалуй, избыточно сложной и неформатной, как и вокально, по подаче, сценографии и режиссуре - очень непростой. В этих компонентах с Лазаревым могла соперничать, пожалуй, лишь Тамара Тодевска из Македонии, которую, кстати, жюри поставило на вторую строчку. И ведь хоть бы кто объяснил: за что? Могли бы вроде - все-таки профессионалы, но ни один из них так и не решился.

Зато за привольный, вокально-сложный и технически яркий номер сразу 17 стран Европы поставили Сергею нули - Португалия, Германия, Сербия, Грузия, Чехия, Польша, Италия, Норвегия, Австрия, Венгрия, Бельгия, Исландия, Латвия, Франция, Финляндия, Словения, Беларусь. У белорусов, кстати, вообще непонятно кто голосовал, поскольку профессиональное жюри от государства было дисквалифицировано за пару часов до финала. Так кто же там голосовал и впервые за все годы не поставил России ни одного балла? Речь не идет об обиде, просто любопытно. Но снова никто в руководстве конкурса ничего не объясняет.

Интересно и то, что от имени жюри Беларуси была в итоге озвучена высшая оценка Израилю - 12 очков, тогда как профессионалы от оставшихся 40 государств не дали стране-хозяйке конкурса ни одного балла. Тоже парадокс. Но комментариев и на эту тему пока нет.

Вершина итоговой таблицы благодаря европейским телезрителям в итоге приняла более-менее справедливый вид:

1. Дункан Лоуренс (Нидерланды) - 492 балла,

2. Алессандро Махмуд (Италия) - 465,

3. Сергей Лазарев (Россия) - 369,

4. Лука Ханни (Швейцария) - 360,

5. KEiiNO (Норвегия) - 338,

6. Джон Лундвик (Швеция) - 332,

7. Чингиз (Азербайджан) - 297 баллов…

Конечно, мы не будем обсуждать объективность и уровень профессионального жюри. Но ни Мадонны, ни Михаэля Крету, ни Пола Маккартни, ни Брайана Мэя в них нет. В основном в роли жюри выступают участники "Евровидения" прошлых лет. Легко ли им бывает уберечься от субъективности, давления сверху, политической ангажированности или желания порадовать своих соседей высшими оценками? Как показало нынешнее "Евровидение" - не всегда. Поэтому и зрители в зале нередко начинали гудеть, когда страны-друзья комплементарно обменивались высшими баллами. И по сути имеют право. Ведь если кто-то спросит "а почему?", то можно ответить "Да просто понравилось". Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Это же не футбол, где наказывают за "договорняки". Хотя и здесь, и там - соревнование, и правила могут быть в чем-то едины.

Тем не менее в социальных сетях с вечера субботы все чаще стали обсуждать идею о том, что профессиональное жюри вообще надо отменить, а выбор доверить простым телезрителям Европы. Что ж, возможно на следующем "Евровидении" ситуация наконец-то изменится.

Благодаря победе Дункана Лоуреса конкурс "Евровидение" в 2020 году пройдет в Нидерландах. О городе и времени проведения будет объявлено позднее.