Новости

Трамп призвал демократов прекратить "играть в свои игры" 03:49
СМИ: Стартап в США обвинил Huawei в краже коммерческой тайны 03:39
Канада пообещала забрать свой мусор с Филиппин 03:10
Минторг США внес Венесуэлу в группу представляющих опасность стран 02:22
Сотрудники McDonald’s в США пожаловались на домогательства 02:16
Трамп и Абе посетят в Японии турнир по сумо 01:48
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы 01:40
Из-за аномальной жары в школах Египта отменены экзамены 00:45
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство 00:35
В Сирии террористы атаковали электростанцию при помощи беспилотника 00:25
Захарова поиронизировала по поводу закупок США нефти из Венесуэлы 22.05.2019
На Урале пятеро подростков пострадали из-за взрыва газа в гараже 22.05.2019
Лидер Палаты общин Великобритании ушла в отставку из-за Brexit 22.05.2019
Организаторы "Евровидения-2019" пересчитали итоги голосования 22.05.2019
Известный модный бренд отказался от натурального меха 22.05.2019
В России отзовут 14,5 тысячи автомобилей Ford 22.05.2019
"Матч ТВ" проведет перекличку между всеми матчами 30-го тура чемпионата 22.05.2019
Турнир по боксу пройдет на Олимпиаде в Токио 22.05.2019
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек 22.05.2019
ОДКБ призывает НАТО к диалогу 22.05.2019
В Тверской области отравились 11 школьников 22.05.2019
В Госдуме утвердили план проработки вопросов из отчета Медведева 22.05.2019
Bloomberg сравнил богатейших бизнесменов в истории 22.05.2019
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" госпитализирован после попытки суицида 22.05.2019
В Тульской области реконструировали оружие воинов XVI-XVII веков 22.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 03:39
Рубрика: Экономика

СМИ: Стартап в США обвинил Huawei в краже коммерческой тайны

Компания-стартап CNEX Labs обвинила заместителя председателя совета директоров Huawei Сюй Чжицзюня в намерении похитить их коммерческую тайну. Разработки, о которых говорится в претензии, касаются технологии хранения данных на твердотельных носителях.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
США продолжают оказывать давление на китайские технологические компании

Согласно информации, опубликованной газетой The Wall Street Journal, член руководства Huawei в 2016-2017 годы пытался получить контроль над данной технологией. Адвокаты Чжицзюня признают его заинтересованность в технологии CNEX, но отрицают, что она была похищена им.

Напомним, министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в свой черный список. Это означает, что все американские компании должны прекратить отношения с китайским производителем смартфонов. Корпорация Google также приняла решение приостановить бизнес-контакты с Huawei.

Экономика Бизнес Крупные компании Экономика ВЭД В мире США В мире Восточная Азия Китай Санкции США против Huawei Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Путин обещал проконтролировать соцподдержку инвалидов
Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
Полковник ФСБ стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
В России отзовут 14,5 тысячи автомобилей Ford