СМИ: Стартап в США обвинил Huawei в краже коммерческой тайны

Компания-стартап CNEX Labs обвинила заместителя председателя совета директоров Huawei Сюй Чжицзюня в намерении похитить их коммерческую тайну. Разработки, о которых говорится в претензии, касаются технологии хранения данных на твердотельных носителях.

Согласно информации, опубликованной газетой The Wall Street Journal, член руководства Huawei в 2016-2017 годы пытался получить контроль над данной технологией. Адвокаты Чжицзюня признают его заинтересованность в технологии CNEX, но отрицают, что она была похищена им.

Напомним, министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в свой черный список. Это означает, что все американские компании должны прекратить отношения с китайским производителем смартфонов. Корпорация Google также приняла решение приостановить бизнес-контакты с Huawei.