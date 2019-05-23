Toshiba приостановила поставки Huawei из-за санкций США

Японская компания Toshiba временно приостановила поставки комплектующих для корпорации Huawei после введения Белым домом рестрикций в отношении китайского IT-гиганта. Производитель из Страны восходящего солнца намерен дополнительно проверить свою продукцию на возможное наличие в ней каких-либо деталей, произведенных в США, передает деловое издание "Никкэй симбун".

Ранее Panasonic также приостановила сотрудничество с Huawei. Компания опасается возможных последствий из-за ведения дел с китайской корпорацией после применения американских санкций, передает телерадиокомпания NHK.

На этой неделе три крупнейших японских мобильных оператора KDDI, NTT Docomo и SoftBank уже заявили, что откладывают начало продаж новых моделей смартфонов Huawei.

Ранее власти США запретили поставлять компоненты для корпорации Huawei. Белый дом признал китайскую компанию угрозой для национальной безопасности.