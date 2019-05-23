Закон о фотофиксации техосмотра принят окончательно

Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото, а сама диагностическая карта станет электронной. Закон о борьбе с нарушениями в сфере осмотра автомобилей принят окончательно.

Усиленный контроль над ТО позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили, подчеркнул, комментируя принятие закона, спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Это сбережет многие жизни", - уверен он.

Реализация закона, добавил глава нижней палаты, поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса.

Некоторые депутаты не согласились с необходимостью такого закона. "Справедливая Россия" голосовала "против", так как есть риски подорожания услуг и роста коррупции, сделал противоположное заявление от имени фракции депутат Валерий Гартунг. "Проблему с безопасностью на дорогах, конечно, решать надо, но не таким способом. Надзорных функций достаточно и так", - усомнился он.

В кабмине, впрочем, уже не раз говорили депутатам, что оснований для подорожания не видят. К тому же, в ходе рассмотрения из инициативы исчезла наиболее накладная для участников рынка норма - об обязательной видеофиксации процесса. Осталось только требование сделать фото начала и конца ТО. К фотографиям при этом должны быть привязаны координаты того места, где проводилась диагностика. Что и как должно быть сфогографировано, а также порядок хранения данных установит кабмин.

А то, что надзорных функций явно недостаточно, доказывают официальные и экспертные данные. После реформы в сфере ТО объемы выдача "липовых" карт, что называется, зашкалили. По данным, которые озвучивались на заседании Госдумы, за пять лет с момента начала реформы ТО количество техосмотров, проведенных по правилам, сократилось на 20-30%. Оценки экспертов еще печальнее. Участники рынка зачастую просто пропускают процесс диагностики. Интернет просто кишит объявлениями об "упрощенном" получении диагностических карт.

За соблюдением всех правил со стороны операторов техосмотра, согласно закону, проследит МВД. Все сведения о нем по сети будут передаваться в "облачное хранилище", которое организует ведомство. А Российский союз автостраховщиков проверит участников рынка на соответствие требованиям аккредитации. Отбить охоту "мухлевать" с ТО помогут и введенные ранее штрафы. За оформление фальшивой карты без реального техосмотра будет грозить штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для компаний - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации. Это может быть чревато, в частности, лишением свободы на срок до пяти лет. "Серым" операторам также нельзя будет рекламировать свои услуги.

В новом законе вводится и профилактика очередей: операторы должны будут рассчитывать пропускную способность каждой линии. Если число проверяемых автомобилей превысит рассчитанный показатель хотя бы на 5 процентов, то единая информационная система техосмотра просто не оформит диагностическую карту. Последняя будет электронной, но желающие смогут бесплатно получить и бумажный вариант. При этом ранее выданные карты продолжать действовать до истечения их срока. Кстати, перед третьем чтении депутаты вернули документ обратно во второе и установили: если сведения в электронной и бумажной версиях документа расходятся, то предпочтение будет отдаваться новому варианту.

Важно также, что новые нормы будут распространяться и на автобусы. "За последние несколько лет в нашей стране случались страшные аварии с участием автобусов по причине их технической непригодности", - заявил с связи с этим Вячеслав Володин.

Документ должен вступить в силу через год со дня его официального опубликования.