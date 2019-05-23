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23.05.2019 15:37
Рубрика: Внутренняя политика

Закон о фотофиксации техосмотра принят окончательно

Текст: Татьяна Замахина
Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото, а сама диагностическая карта станет электронной. Закон о борьбе с нарушениями в сфере осмотра автомобилей принят окончательно.
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Усиленный контроль над ТО позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили, подчеркнул, комментируя принятие закона, спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Это сбережет многие жизни", - уверен он.

Реализация закона, добавил глава нижней палаты, поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса.

Фото: iStock
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Некоторые депутаты не согласились с необходимостью такого закона. "Справедливая Россия" голосовала "против", так как есть риски подорожания услуг и роста коррупции, сделал противоположное заявление от имени фракции депутат Валерий Гартунг. "Проблему с безопасностью на дорогах, конечно, решать надо, но не таким способом. Надзорных функций достаточно и так", - усомнился он.

В кабмине, впрочем, уже не раз говорили депутатам, что оснований для подорожания не видят. К тому же, в ходе рассмотрения из инициативы исчезла наиболее накладная для участников рынка норма - об обязательной видеофиксации процесса. Осталось только требование сделать фото начала и конца ТО. К фотографиям при этом должны быть привязаны координаты того места, где проводилась диагностика. Что и как должно быть сфогографировано, а также порядок хранения данных установит кабмин.

А то, что надзорных функций явно недостаточно, доказывают официальные и экспертные данные. После реформы в сфере ТО объемы выдача "липовых" карт, что называется, зашкалили. По данным, которые озвучивались на заседании Госдумы, за пять лет с момента начала реформы ТО количество техосмотров, проведенных по правилам, сократилось на 20-30%. Оценки экспертов еще печальнее. Участники рынка зачастую просто пропускают процесс диагностики. Интернет просто кишит объявлениями об "упрощенном" получении диагностических карт.

Фото: Олег Золото/ "Комсомольская правда"
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За соблюдением всех правил со стороны операторов техосмотра, согласно закону, проследит МВД. Все сведения о нем по сети будут передаваться в "облачное хранилище", которое организует ведомство. А Российский союз автостраховщиков проверит участников рынка на соответствие требованиям аккредитации. Отбить охоту "мухлевать" с ТО помогут и введенные ранее штрафы. За оформление фальшивой карты без реального техосмотра будет грозить штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для компаний - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации. Это может быть чревато, в частности, лишением свободы на срок до пяти лет. "Серым" операторам также нельзя будет рекламировать свои услуги.

В новом законе вводится и профилактика очередей: операторы должны будут рассчитывать пропускную способность каждой линии. Если число проверяемых автомобилей превысит рассчитанный показатель хотя бы на 5 процентов, то единая информационная система техосмотра просто не оформит диагностическую карту. Последняя будет электронной, но желающие смогут бесплатно получить и бумажный вариант. При этом ранее выданные карты продолжать действовать до истечения их срока. Кстати, перед третьем чтении депутаты вернули документ обратно во второе и установили: если сведения в электронной и бумажной версиях документа расходятся, то предпочтение будет отдаваться новому варианту.

Важно также, что новые нормы будут распространяться и на автобусы. "За последние несколько лет в нашей стране случались страшные аварии с участием автобусов по причине их технической непригодности", - заявил с связи с этим Вячеслав Володин.

Документ должен вступить в силу через год со дня его официального опубликования.