Зеленский заявил о желании Рады продлить свою политическую жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание Верховной рады рассматривать его законопроект об изменении избирательного законодательства намерением депутатов "продлить свою политическую жизнь". Глава Украины написал в Facebook, что "старые политики" намеренно отказались включать в повестку дня два документа, предложенных лидером страны.

Зеленский отметил, что депутаты надеются за счет "денег и гречки" вновь пролезть в Верховную раду. И подчеркнул, что только "старая система" может им в этом помочь.

Идею рассмотреть законопроект Зеленского, предусматривающий снижение проходного порога до трех процентов и отмену мажоритарной системы, поддержали 92 депутата. Необходимым минимумом являются 226 голосов.

Между тем Зеленский выразил уверенность, что население Украины выберет "новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле".

Напомним, новый президент принял решение о роспуске Верховной рады из-за недоверия украинцев к избранникам народа. Досрочные выборы в Верховную раду могут состояться 21 или 28 июля 2019 года.