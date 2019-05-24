62-летнему Тому Хэнксу не продали пиво без удостоверения личности

Замечательный американский актёр Том Хэнкс побывал в гостях у The Ellen Show и рассказал пару забавных историй.

После долгих откровений о том, как ему непросто выстраивать отношения с собственной бородой, он поведал, как однажды ему не продали пиво на фестивале музыки кантри Stagecoach, куда он приехал вместе со своей женой - певицей Ритой Уилсон.

Пока супруга выступала, актёр решил освежиться пивом, однако столкнулся с невиданной принципиальностью продавщиц, наотрез отказавшихся продавать алкоголь 62-летней звезде с кустистой и совершенно седой бородищей без удостоверения личности.

Никакие увещевания непоколебимых дам не убедили - и даже попытка подкупа в виде приглашения на премьеру "Истории игрушек 4" (Хэнкс снова озвучил главного героя - Вуди) не удалась. Помочь несчастному не смогла даже менеджер, вполне осознававшая всю абсурдность ситуации. Лишь по прошествии пары десятков минут Хэнкса спас некий сотрудник фестиваля, выдавший ему специальный браслет, подтверждавший его совершеннолетие.

Кстати, четвертая часть "Истории игрушек" выйдет уже 4 июня.

Финальный трейлер на русском языке можно посмотреть здесь.