Администрация Зеленского расценила как шутку петицию о его отставке

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что петиция за отставку нового лидера страны является "смешной шуткой". Сам глава государства реагировать на нее не намерен.

Богдан считает, что часть населения осталась недовольна действиями нового президента, однако власти попытаются их переубедить. Также он подчеркнул эфире канала "1+1", что подобные петиции не могут являться причинами сложения полномочий лидера страны.

Напомним, петиция о немедленной отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на его официальном сайте, набрала необходимое для рассмотрения количество подписей (более 25 тысяч). Это означает, что теперь главе государства придется рассмотреть ее. В Госдуме назвали данный документ "первой ласточкой".

Владимир Зеленский присягнул на верность украинскому народу и официально вступил в должность президента Украины 20 мая.