Audi прощается с TT и готовит конкурента Mercedes-Maybach

На ежегодном совете директоров Audi боссы компании сделали ряд заявлений, касающихся пересмотра модельного ряда. Так, например, уже решена судьба Audi TT, планируется возрождение бренда Horch для ультралюксовых моделей и готовится целая россыпь кроссоверов.

Audi TT отправят в отставку. У него не будет преемника, если в качестве такового не рассматривать электрический спорткар, который будет стоить примерно столько же, сколько сейчас просят за TT (от 44 900 долларов).

Предполагается, что новинка будет создана на модульной "тележке" MEB, разработанной для создания EV-транспортных средств. Что касается ещё одной нишевой модели - суперкара Audi R8 - то руководство пока находится на стадии обсуждения его дальнейшей судьбы.

На прошедшем мероприятии подтвердились слухи о создании конкурента Mercedes-Maybach. Ещё осенью 2018 года СМИ писали о том, что Audi намерена возродить имя Horch, которое бы получили ультрароскошные версии моделей. Предполагается, что первым "Хорьхом" станет длиннобазный седан Audi A8 L, который будет отличаться уникальными материалами отделки высшего качества и декором. Вполне возможно, что такие модификации получат новый двигатель - прочат W12 от Bentley Continental GT. Премьера может состояться в течение ближайших нескольких лет.

Стало известно, что до конца года Audi представит семь новых версий кроссоверов, в числе которых "заряженные" S- и RS-версии флагманского Q8, Audi Q4 и его электрическая ипостась e-tron (будут представлены как Q3 Sportback и e-tron Sportback). Также до конца 2019-го могут быть рассекречены RS Q3, RS Q5 и обновлённый Q7.

Напомним, последней новинкой Audi стало обновлённое семейство модели A4, которая кроме пересмотренной внешности получила модификации MHEV.