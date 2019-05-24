АвтоВАЗ рассказал, почему не ставит на Lada 4x4 мощный мотор

АвтоВАЗ пояснил, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.

"Более мощный мотор нарушит баланс характеристик автомобиля и потребует переделки трансмиссии, подвески, кузова, тормозов. На Lada 4х4 практически идеально сбалансированы мощность, ходовые качества, цена, комфорт и безопасность. Этот баланс рожден путем длительной эволюции и поиска резервов для модернизации", - рассказали в российском автогиганте журналу "За рулем".

Сейчас на легендарную "Ниву" ставят инжекторный 1,7-литровый двигатель ВАЗ 21214, который выдает 83 л.с.

Lada 4x4 по-прежнему попадает в рейтинг самых популярных SUV в России. По итогам первого квартала 2019 года продажи модели в нашей стране составили 7723 автомобиля, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова, специальном исполнении Urban и версии от Bronto - с увеличенным дорожным просветом и модернизированной подвеской. Цена на Lada 4x4 начинается от 518 900 рублей.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала о том, что АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4. Автомобиль дает представление о том, как может выглядеть новый SUV марки. Дизайнеры черпали вдохновение в актуальной Lada 4x4, о чём говорят характерные воздуховодные отверстия в задней стойке и зрительно закамуфлированные задние двери, которые визуально делают автомобиль трёхдверным, как оригинальный Lada 4x4.

Новая Lada 4x4 должна пойти в серию через 2-3 года.