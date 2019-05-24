Для книг, искусства и советского кино могут отменить возрастной ценз

Сейчас общими положениями о "вредной" для детей информации регулируется и оборот шедевров Льва Толстого, и продажа "Экспресс-газеты", и показ кинофильмов Тарковского, и сайт знакомств в Интернете, отметили депутаты в пояснительной записке.

Так из-за нынешних непрозрачных критериев различные издательства по-разному трактуют возрастные ограничения для классических произведений литературы и искусства.

Иногда просто доходит до абсурда - его проявления в конце марта обсуждались на парламентских слушаниях, посвященных обсуждению концепции проекта закона "О культуре". Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина тогда привела пример подобного "перегиба" в регулировании. Она рассказала, что ребенку отказались выдать в библиотеке произведение Валентина Катаева "Сын полка", потому что издатель промаркировал эту книгу "16+". Глава профильного комитета тогда заявила, что художественные произведения приходится буквально "вручную спасать от разных ограничений и ущемлений". В том числе - от необоснованного нормальной логикой навешивания ярлыков в виде возрастной маркировки.

Тогда же Ямпольская анонсировала инициативу, согласно которой произведения литературы и искусства должны получить особое регулирование. Ведь пока "публичное ДНК-тестирование и стихи Пушкина равны перед нашим законодательством", что и приводит к перекосам, заявила она.

В пояснительной записке к внесенному документу приводится еще немало примеров подобного абсурда. Так издательства классифицируют как запрещенные к распространению среди детей сборники стихов Маяковского, Есенина, Вознесенского, Высоцкого, Бродского, классические произведения Шолохова ("Поднятая целина"), Куприна ("Яма"), Солженицына ("Раковый корпус"), Набокова ("Лолита" и "Волшебник"), Бунина ("Темные аллеи"), Шаламова ("Колымские рассказы"), Искандера ("Сандро из Чегема"), Айтматова ("Плаха"), Довлатова ("Зона", "Заповедник", "Чемодан") и многие другие произведения классиков. И как отмечают депутаты, действительно запрет работает: в Москве 15-летнему школьнику не продали книгу Виктора Гюго, в Екатеринбурге 17-летней девочке отказались продавать стихи Маяковского и Есенина и т.п.

Книготорговцев пугает наказание - штраф для юрлиц до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Аналогичная ситуация сложилась в кинематографе. Строгое следование административным регламентам привело к маркировке специально созданных для детей и подростков фильмов. Им была присвоена вполне взрослая классификация - например, "Спартак и Калашников" с маркировкой "14+".

А классические фильмы (такие как, например, "Человек-амфибия", "Дерсу Узала" и "Москва слезам не верит") и даже специально снятые для юношества кинокартины ("Розыгрыш", "Дорогая Елена Сергеевна") получили возрастное ограничение "16+", возмущены депутаты.

Виной тому - формальное, механистическое следование букве закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Только в данных случаях - причиняющей именно "якобы", считают члены комитета.

Интересно, что скандальные передачи общедоступного телевидения с обсуждением интимных подробностей личной жизни "звезд" при всем при этом демонстрируются в прайм-тайм, возмущены в комитете.

В законопроекте предлагается уточнить механизмы, регулирующие доступ детей к культурным ценностям и культурным благам.

Действие закона о защите детей от причиняющей вред информации, если инициатива будет принята, не будет распространяться на произведения литературы и искусства, а также не будет охватывать распространение культурных ценностей музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, иными организациями культуры.

Исключение могут составить случаи, когда такой запрет напрямую установлен законодательством.

При этом проект закона предлагает наделить правительство РФ полномочиями по определению критериев, по которым информационную продукцию будут относить к имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

Отдельно предусматривается, что в случаях включения произведений литературы в примерные основные образовательные программы школ, такие книги не могут быть запрещены к распространению среди детей. Также предлагается продавать книги из примерных образовательных программ без знака информационной продукции.

Что касается фильмов, то без маркировки, согласно закону, можно будет показывать те кинокартины, которые осуществляются без прокатного удостоверения, а также те, которые были созданы до 1991 года на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ.

- Искусственно ограничивать доступ детей к культурным ценностям и культурным благам, к произведениям литературы и искусства, произведениям кинематографа, посещению музеев, выставок - недопустимо, - резюмируют депутаты.