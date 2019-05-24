Где посмотреть матч Россия - Финляндия

Полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии в прямом эфире покажет Первый канал. Игра состоится в Братиславе и начнется в 16:15 по московскому времени.

Напомним, что Первый транслировал наиболее статусные поединки российской сборной на групповом этапе. Кроме того, канал покажет все матчи команды Ильи Воробьева на этапе плей-офф. Также правами на трансляции владеет холдинг "Матч", который показывает хоккей как на федеральном общедоступном канале "Матч ТВ", так и на тематическом "Матч! Игра". Здесь можно будет увидеть второй полуфинальный поединок чемпионата мира между Канадой и Чехией. Эта игра начнется в 20:15 по московскому времени и также пройдет в Братиславе.