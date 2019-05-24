Илья Ковальчук: Финны попортили нам много нервов

Сборная России по хоккею провела ледовую тренировку накануне полуфинала чемпионата мира против Финляндии, который состоится завтра в Братиславе в 16:15 по московскому времени. Занятие носило скорее восстановительный характер и продлилось порядка получаса. Команда тренировалась в тех же сочетаниях, что и последние несколько дней, поэтому изменений в составе не планируется. После тренировки на вопросы журналистов ответил капитан сборной России Илья Ковальчук.

Какие мысли о грядущем полуфинале?

Илья Ковальчук: Пока особо никаких. Готовимся. Легко потренировались. Сейчас кто хочет - в зал пойдет. Надо расслабиться после вчерашней игры с США и полными сил подойти к следующей.

Дайте оценку сопернику…

Илья Ковальчук: Мы с ними играли перед чемпионатом мира, и они тогда победили. Нужно сделать правильные выводы. Молодая команда, практически все ребята из КХЛ и наши тренеры их прекрасно знают. Они расскажут нам, что делать.

Какие матчи против финнов вспоминаются сейчас?

Илья Ковальчук: Да много финны нам попортили нервов. Не самый простой для нас соперник, но будем ломать завтра. Все прошлое надо оставить и жить настоящим. У них очень хорошая команда и нам надо играть в свой хоккей. Тогда будет все в порядке.

Что лучше - играть против такого системного соперника с не самым высоким уровнем мастерства или против американцев, которые играют от атаки?

Илья Ковальчук: Я бы не сказал, что вчера они от атаки действовали. Даже когда они проигрывали 0:2, то ждали нас на синей линии, когда мы сделаем ошибку. Неважно, с кем играть. Это полуфинал чемпионата мира. Остались четыре достойные команды, и сильнейший победит. У нас с финнами давние счеты, поэтому будем готовиться.

Есть кого выделить в составе сборной Финляндии?

Илья Ковальчук: Молодой парень, который, как говорят, будет сейчас первым-вторым номером драфта (Каапо Какко - прим. авт.). Он очень хорошо начал турнир. В принципе у них ровная команда. Нам самое главное знать самим, что делать, и все будет в порядке.

У вас в матче с американцами не очень получались броски в створ. Сейчас уделяете особое внимание этому компоненту?

Илья Ковальчук: Хорошо, что с американцами уже появились броски. Это первый маленький шажочек к той цели, которую я перед собой ставлю. Неважно, кто забивает, кто отдает. Главное - результат. Многие ребята делают то, чего раньше не делали. И в этом ничего страшного нет.

Санкт-Петербург получил право провести чемпионат мира. Как к этому относитесь?

Илья Ковальчук: Здорово, круто, что в России вновь будет чемпионат мира. В России хоккей, я уверен, спорт номер один. Мы это чувствуем сами, нас поддерживают везде во время чемпионата мира. Это будет очередной всплеск, это круто для молодежи, что они увидят своих кумиров живьем, потрогают, пообщаются. И я надеюсь, что еще больше детей начнет заниматься хоккеем.

Вам бы хотелось сыграть на этом турнире?

Илья Ковальчук: Посмотрим. Мне уже будет 40 лет к тому моменту, так что… Я люблю хоккей, люблю тренироваться, но не уверен, что настолько (улыбается).