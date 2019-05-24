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24.05.2019 12:04
Рубрика: Легковые авто

Новая модель Opel оказалась самой легкой в классе

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Opel. Фото: Пресс-служба Opel.
Фото: Пресс-служба Opel.

Компания Opel после утечки официальных фото новой генерации своего бестселлера решила официально заявить о новинке. Речь идёт, разумеется, о модели Corsa. Первой на рынок выйдет электрифицированная версия Corsa-e, заказы на которую европейские дилеры начнут принимать уже через несколько недель, чуть позднее появятся версии с двигателями внутреннего сгорания.

Шестая генерация модели построена на платформе CMP от новых владельцев компании - французского концерна PSA Group. Поэтому Corsa - родная сестра Peugeot 208. Габаритная длина "немца" чуть превышает 4 метра.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Линия крыши у новинки на 48 мм ниже, чем у предшественника, но при этом, как говорят в компании, никакого дискомфорта для пассажиров не будет: например, водитель сидит почти на 30 мм ниже. Минимальный вес хэтчбека - всего 980 кг! Диета заключалась в отказе от прежних двигателей и замене их новой линейкой с блоками из лёгких сплавов, изменении конструкции сидений и материалов их набивки. В общей сложности новая Corsa сбросила порядка 108 кг.

Фото: Пресс-служба Opel.

Opel Corsa-e получил электромотор мощностью 100 кВт, что эквивалентно 136 л.с., аккумуляторную батарею производительностью 50 кВт*ч с гарантией на восемь лет. Силовая установка имеет три режима работы: Normal, Eco и Sport. В последнем хэтч разгонится до 100 км/ч за 8.1 секунды. Максимальный запас хода, который, вероятно, может быть достигнут в режиме Eco, составляет 330 км (по циклу WLTP). Восполнить запас энергии до 80% на станциях экспресс-зарядки можно за 30 минут.

Линейка ДВС пока официально не представлена, но можно с уверенностью утверждать, что в ней окажутся трёх- и четырёхцилиндровые моторы мощностью от 76 до 129 л.с., знакомые по Peugeot 208.

Фото: Reuters
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Для шестой генерации Opel Corsa будут доступны адаптивные светодиодные матричные фары, мультимедийный комплекс с максимальной диагональю тачскрина 10 дюймов, адаптивный круиз-контроль, системы слежения за дорожными знаками, разметкой и состоянием водителя, ассистенты парковки и экстренного торможения, полностью автоматический парковщик, панорамная камера заднего вида.

В России Opel Corsa вряд ли появится даже в ближайшей перспективе. Бренд после нескольких лет отсутствия вернётся в нашу страну в четвёртом квартале 2019 года. Модельный ряд будет представлен минивэном Opel Zafira Life, коммерческим фургоном Opel Vivaro и кроссовером Opel Grandland X.

Фото: Пресс-служба Opel.
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#Opel