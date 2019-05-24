Опять не везет. Из смартфонов Xiaomi исчезнет важная деталь

Проблемы у Huawei, начавшиеся в минувшее воскресенье, продолжают накапливаться - причем, кажется, быстрее, чем компания успевает их решать. Еще одним ударом стало исключение производителя из организации SD Association.

Это означает, что Huawei больше не сможет выпускать смартфоны со слотами для карт памяти SD или microSD, пишет Slashgear.

С одной стороны, можно вспомнить, что множество смартфонов выпускаются без таких слотов расширения, однако в случае с Huawei это означает, что компании придется как минимум заниматься перекомпоновкой узлов на плате, а также - возможно - вынужденно увеличивать минимальный объем постоянной памяти, доступной пользователю.

Это повлечет за собой дополнительные расходы и необходимость повышать цены на устройства, в то время как компании, для того чтобы компенсировать отсутствие сервисов Google в грядущих моделях, эти цены нужно, наоборот, снижать.

Примечательно, что SD Association не делала публичных заявлений об исключении Huawei из своих рядов, однако с сайта организации упоминание компании из списка участников было удалено.

Slashgear напоминает, что китайский производитель уже разработал собственный формат карт памяти NM Card, но распространения он пока не получил.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 19 мая, компания Google приостановила сотрудничество с Huawei. Это приведет к тому, что на смартфонах компании прекратит обновляться Android, а следующие модели выйдут без фирменных сервисов Google, таких как Play Store, Gmail, YouTube и так далее. Это может снизить их привлекательность для пользователей.

Вслед за Google сотрудничать с Huawei отказались крупные производители чипов - Intel, Qualcomm, ARM. В то же время тайваньская компания TSMC не прекратила партнерство с китайским производителем.