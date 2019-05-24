Разгадан главный парадокс Леонардо да Винчи

Нейрофизиолог Марко Катани и историк медицины Паоло Маццарелло из Королевского колледжа Лондона опубликовали исследование, доказывающее, что Леонардо да Винчи страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Brain. Ученые заявили, что через 500 лет после смерти признанного гения удалось разгадать его главный парадокс.

Известно, что да Винчи тратил очень много времени на планирование и буквально генерировал идеи. Однако многие из своих проектов он так и не завершил. Исследователи считают, что его интерес к некоторым идеям попросту угасал.

Виной тому был непростой характер гения, причем особенно ярко это проявилось в подростковом возрасте. Первые важные заказы Леонардо получил благодаря связям своего отца. Он активно принялся за работу, но быстро забросил ее.

Кроме того, да Винчи "неоправданно долго" трудился в мастерской Верроккьо. На создание собственной независимой студии у него ушло 26 лет. Он также испытывал "чувство неудачи и разочарования - его картины не были закончены, его образ жизни был неоднозначен".

По мнению ученых, Леонардо страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это наследственное поведенческое расстройство, которое характеризуется неспособностью решать задачи.

"Историческая документация подтверждает наличие СДВГ у Леонардо, - пишут исследователи. - Это может объяснить аспекты его темперамента и странную форму его рассеянности. Такие трудности Леонардо испытывал с детства. Есть также неоспоримые доказательства того, что Леонардо постоянно находился в движении и чем-то занимался, но он часто переключался с одной задачи на другую".

По их мнению, как и многие из тех, кто страдает СДВГ, да Винчи очень мало спал и работал непрерывно день и ночь, чередуя быстрые циклы коротких снов и бодрствования.

Кроме того, он был левшой и в возрасте 65 лет перенес тяжелый инсульт в левом полушарии мозга, который не сказался на его способности говорить. Это клиническое наблюдение указывает на доминирование правого полушария мозга в отношении речи, что встречается примерно у пяти процентов населения

В записях Леонардо были обнаружены зеркальные и орфографические ошибки, которые являются признаками дислексии. Атипичное доминирование правого полушария мозга и дислексия распространены у детей-левшей с нарушениями развития нервной системы, включая СДВГ.