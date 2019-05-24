Первые Renault Arkana распродали в России за три часа

Новейший купе-кроссовер Renault Arkana начал оправдывать ожидания сразу после старта приема заказов.

Как сообщает пресс-служба французской марки, 100 экземпляров новинки разошлись в виртуальном шоуруме уже за 3 часа продаж. Таким образом почти мгновенно закончилась первая партия купе-кроссоверов. К слову, в случае полной оплаты покупателям предложили инновационную услугу - доставку машины на дом.

"Следующая партия из 100 автомобилей будет доступна в онлайн-шоуруме уже сегодня", - обещают в Renault.

А пока в фирменном интернет-магазине "висит" объявление: "Первая партия закончилась. Заполните форму ниже, и мы сообщим вам, когда новая партия будет доступна для заказа".

Всего в листе ожидания, как утверждает дистрибьютор, свыше 10 тысяч клиентов.

Напомним, в данный момент для покупки доступны только две версии Renault Arkana лимитированной серии Edition One. По сути, это топовые комплектации с передним и полным приводом за 1 419 990 и 1 499 990 рублей соответственно.

Серийную Renault Arkana официально представили накануне. Автомобиль получил новый турбированный двигатель TCe мощностью 150 л.с., разработанный Renault-Nissan совместно с концерном Daimler. Работает мотор с трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода.

Обо всех секретах и нюансах потенциального бестселлера Renault читайте в материале нашего обозревателя.