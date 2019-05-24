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24.05.2019 14:28
Рубрика: Власть

Песков назвал цель отправки российских военных специалистов в Конго

Текст: Кира Латухина

Вчера после переговоров лидеров России и Конго в Кремле был подписан контракт о военных специалистах, которых наша страна направит в эту африканскую республику.

Фото: ТАСС
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На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов пояснил подробности этой договоренности. "Речь идет о специалистах, которые приедут для обслуживания ранее поставленной в Конго военной техники и специмущества", - сказал он.

"Многие объекты этой техники могут дальше использоваться при соответствующем сервисе", - продолжил Песков. "И эти люди как раз будут заниматься обслуживанием этого имущества", - заключил он.

Еще вчера замминистра обороны Александр Фомин пояснил, что с советских времен в Конго осталось много военной и специальной техники российского производства. "Это и бронированная, легкобронированная техника, реактивная и классическая артиллерия, вертолеты и так далее. Она, конечно же, нуждается в профессиональной эксплуатации, сервисе, обслуживании, ремонте и модернизации", - сказал он. В этом и помогут российские специалисты.

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