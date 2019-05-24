Песков заявил о системной борьбе с коррупцией

Борьба с коррупцией затрагивает все чины и ведомства, заявили в Кремле.

"Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства и чины без разбора. Это системная работа, не кампанейщина", - подчеркнул на брифинге пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать это дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина ударом по ФСБ как структуре.

"Естественно, президент получает доклады о наиболее значимых, резонансных делах. Это обычная, нормальная практика", - сказал представитель Кремля.