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24.05.2019 17:11
Рубрика: Власть

Песков заявил о системной борьбе с коррупцией

Текст: Кира Латухина

Борьба с коррупцией затрагивает все чины и ведомства, заявили в Кремле.

ФСБ запустила опрос граждан о борьбе с коррупцией в РФ

"Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства и чины без разбора. Это системная работа, не кампанейщина", - подчеркнул на брифинге пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать это дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина ударом по ФСБ как структуре.

"Естественно, президент получает доклады о наиболее значимых, резонансных делах. Это обычная, нормальная практика", - сказал представитель Кремля.

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Власть Безопасность Правоохранительная система Президент Администрация Президента Борьба с коррупцией
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