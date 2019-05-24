Румас предложил Медведеву найти развязки по вопросам интеграции в СГ

С инициативой нахождения "золотого ключа" к развязке по нерешенным вопросам интеграции в Союзном государстве выступил белорусский премьер Сергей Румас 24 мая на рабочей встрече в российской столице со своим коллегой Дмитрием Медведевым.

Отметив, что в Минске были оперативно получены предложения Москвы по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, Румас подчеркнул, что белорусская сторона "тщательно проработала их и также оперативно представила свои предложения", которые, кстати, на семьдесят процентов совпадают. И сегодня, пояснил свою позицию премьер, "хотелось бы по оставшимся 30 процентам понять, в чем у нас различие" и какие развязки существуют.

Глава российского правительства, в свою очередь, приветствовал такой настрой к двустороннему диалогу, дав понять своему коллеге, что "это абсолютно правильный подход".

Несмотря на напряженный формат рабочей встречи, констатируют белорусские источники, Сергей Румас сердечно поздравил Дмитрия Медведева и с победой сборной РФ над командой США на чемпионате мира по хоккею в Словакии.