У Skoda Superb Scout не получилось стать альтернативой кроссоверам

Компания Skoda рассказала подробности о вседорожном универсале Superb Scout. Версию Scout, которая предполагает пластиковую защиту кузова и увеличенный клиренс, флагманская модель получила впервые.

Cправедливости ради стоит напомнить, что попытки окроссоверить Superb Combi у компании были - автомобиль выпускался в исполнении Outdoor, но не мог похвастаться большим дорожным просветом, чем у стандартного универсала.

Skoda Superb Scout отличается от других членов семейства бамперами с серебристыми накладками во внедорожном стиле, "доспехами" из неокрашенного чёрного пластика на арках, порогах и нижней части дверей, а также 18-дюймовыми дисками особого дизайна (в качестве опции предусмотрены колёса на 19 дюймов).

Салон "Скаута" козыряет новыми декоративными вставками под дерево, обилием логотипов Scout, обивкой кресел из специального водо- и грязеустойчивого материала. Опционально доступны отделка алькантарой, подогрев заднего дивана.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Но главное, что новый Superb Scout теперь может похвастаться увеличенным на 15 мм дорожным просветом. Сколько получилось в итоге, чехи не рассказали. Учитывая то, что никаких серьёзных изменений в подвеску в процессе обновления не вносилось и брать в качестве отправной точки европейскую версию модели, то можно ожидать скромных 164 мм. Если же ориентироваться на автомобиль в российской спецификации, то клиренс может оказаться на уровне 179 мм. Для сравнения, у Volkswagen Passat Alltrack клиренс составляет 174 мм, а у Volvo V60 Cross Country - все 210 мм!

Новому Superb Scout компания отрядила самые мощные версии двухлитровых TSI и TDI. Дизель развивает 190 л.с. (400 Нм), а у бензинового запас мощности составляет 272 л.с. (350 Нм). Оба работают в паре с 7-ступенчатой DSG. По умолчанию такие универсалы оснащены системой полного привода. У ездовой электроники есть особый режим, который предлагает оптимальные с точки зрения производителя настройки для путешествия по пересечённой местности. В качестве опции можно заказать адаптивную подвеску Dynamic Chassis Control.

Перспективы появления Skoda Superb Scout в России пока не ясны - в настоящий момент компания просчитывает все возможные риски, главным из которых окажется, скорее всего, высокий ценник. К примеру, дореформенный универсал в комплектации Ambition с 280-сильным двигателем, на "роботе" и с 4х4 стоит 2 627 000 рублей. Можно уверенно говорить, что новый Superb Combi, да ещё и в исполнении Scout, будет стоить дороже, но за эти деньги можно купить честный внедорожник, например, Toyota Land Cruiser Prado.

Напомним, премьера обновлённого семейства Skoda Superb состоялась 23 мая 2019 года на закрытом мероприятии в Братиславе. Модель получила пересмотренную внешность, адаптивные матричные LED-фары, новые ассистенты и гибридную модификацию iV.