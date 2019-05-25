Иран заявил о готовности применить секретное оружие против кораблей США

Иран обладает неким секретным оружием, способным разгромить американский флот в Персидском заливе. Об этом заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани.

"Если враг допустит малейшую глупость в Персидском заливе, то поймет, что в таком случае мы сделаем", - заявил местным СМИ Корбани, чьи слова приводит РИА Новости.

Советник назвал оружие, которое способно "отправить на дно морское" корабли США, "полностью секретным". Впрочем, он уточнил, что речь идет о ракетах.

Ранее сообщалось, что ВМС Ирана внимательно наблюдают за передвижениями кораблей США в Персидском заливе и готовы к отражению любой вооруженной провокации. В КСИР заверили, что контролируют весь район к северу от Ормузского пролива.

Напомним, Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана отправил в Персидский залив ударную группу ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.