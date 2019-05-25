"Монако" с Головиным сохранил прописку в высшем дивизионе

Во французском первенстве состоялись матчи заключительного 38-го тура. Что интересно - лишь одна из восьми встреч закончилась вничью ("Анже" - "Сент-Этьен" - 1:1).

Лучшая команда страны и участники Лиги чемпионов во Франции определись досрочно. Уже по традиции титул достался "ПСЖ", который вчера проиграл "Реймсу" (1:3), а в главный еврокубковый турнир попали "Лилль" и "Лион".

Зато в нижней части таблицы борьба была жаркой. Главная интрига заключалась в том, сумеет ли "Монако" избежать переходных матчей. Несмотря на поражение в гостях от "Ниццы" (0:2), монегаски с Александром Головиным справились с этой задачей. В параллельном поединке "Кан" уступил дома "Бордо" (0:1) и отстал от клуба из одноименного княжества на три очка.

Подводя итоги первого сезона Головина в Европе, можно отметить, что он получился скомканным. В некоторых матчах, как, например, в недавнем с "Амьеном", в котором россиянин забил и отдал пас, он показывал класс. Но все же ему не хватало стабильности. Как, впрочем, и всему "Монако", который провел один из самых слабых сезонов за последние годы.

Всего в дебютный год во французском чемпионате Головин провел 30 матчей, забив три мяча и отдав столько же результативных передач.