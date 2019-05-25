Netflix отказался от биографического фильма о шимпанзе Майкла Джексона

Несомненно одаренный новозеландский актер, режиссер и сценарист Тайка Вайтити ("Тор: Рагнарёк", "Реальный упыри") покинул кресло постановщика байопика "Бабблс" (Bubbles) - о знаменитого шимпанзе Майла Джексона.

Информация по подготовке фильма о котором, появившаяся в начале 2017-го году, изрядно повеселила общественность.

По сведениям, транслируемым Collider, Тайка отказался от участия из-за загруженности на других проектах. В частности - киноадаптации японского культа "Акира". С премьерой на 21 мая 2021 года.

Примечательно, что второй режиссер, Марк Густафсон, также "соскочил", переключившись на куда как более перспективного "Пиноккио" Гильермо дель Торо, обещанного как "мрачное изложение" истории деревянного человечка.

Изначально отмечалось, что сервис пока официально картину не закрыл, но позже появились данные со ссылкой на инсайдера, владеющего ситуацией: Netflix в итоге принял решение отказаться от проекта. И вся команда из двадцати аниматоров фильма распущена.

Что кажется логичным в свете последних скандалов вокруг имени покойного "короля поп-музыки".