Тренер сборной России по хоккею ответил на слова американской журналистки

Журналистка The New York Times Джули Робенхаймер высказала свою точку зрения на игру сборной России на нынешнем чемпионате мира по хоккею. Она прокомментировала четвертьфинальный матч между нашей командой и американской сборной, в котором россияне оказались сильнее со счетом 4:3.

- На мой взгляд, у россиян абсурдная модель игры в нападении - они вечно бегут. Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это легкой атлетикой. Подопечные Блэшилла старались помешать им действовать в таком ключе, - цитирует ее слова RT.

Перед американскими хоккеистами стояла задача не позволить россиянам быстро перемещаться по площадке, за счет этого должно было уменьшиться количество голевых моментов. Однако, несмотря на это, наши спортсмены все равно нанесли 43 броска по воротам соперника.

На слова американской журналистки о тактике сборной России ответил главный тренер сборной России Илья Воробьев. "Прочитали. Посмеялся? В душе", - сказал он.

Напомним, сегодня сборная России проведет свой полуфинальный матч чемпионата мира против команды Финляндии, одного из самых неудобных соперников для россиян. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.