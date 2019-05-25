В Париже "желтых жилетов" не пустили на Елисейские поля

В 28-й общенациональный день протестов группа "желтых жилетов" попыталась пробиться к Триумфальной арке на Елисейских полях, но была остановлена полицейскими, применившими слезоточивый газ.

Пара сотен наиболее решительно настроенных парней откликнулись на призыв одного из неформальных вождей движения Эрика Друэ. Накануне он предложил "вернуться к истокам": не заявлять о готовящейся акции в городскую префектуру, а по его сигналу сосредоточиться в произвольно избранном месте, чтобы ввести в заблуждение силы правопорядка.

Такой сигнал поступил утром в субботу, и соратники Друэ, оперативно явившись на одну из площадей на западе Парижа, выдвинулись в сторону центра, то и дело меняя маршрут. Однако когда были совсем близко от центральной столичной магистрали, которая, вот уже десятую неделю входит в запретную зону, им навстречу выдвинулся полицейский спецназ. Стычка была короткой, и "жилеты", получив серьезный отпор, отправились на восток Парижа в сторону площади Республики.

Примерно в то же время свыше полутора тысяч участников движения собрались у знаменитого кладбища Пер-Лашез. Они посетили Стену коммунаров, где 28 мая 1871 года были расстреляны 147 защитников Парижской коммуны, не пожелавших сложить оружие, а затем совершили двухчасовой марш до базилики Сакре-Кёр на Монмартре. После этого спустились вниз в город. На площади Республики они объединились с единомышленниками - теми, кому ранее не удался налет на Елисейские поля.

На площади произошли столкновения с полицией. Протестующие сожгли несколько электросамокатов, мусорных урн, метали бутылки, камни. Стражи порядка отвечали гранатами со слезоточивым газом. Правда, ближе к вечеру интенсивность противостояния резко пошла вниз, и вскоре манифестанты стали расходиться.

По сообщению министерства внутренних дел Франции, в эту субботу по всей стране протестовали 12,5 тысячи человек, из них 2100 в Париже.

Не обошлось без стычек и в Амьене, родном городе Эмманюэля Макрона. Судя по всему, по случаю воскресных выборов в европарламент, на которые французский президент делает большую ставку, "жилеты", как это было обозначено организаторами акции в соцсетях, решили "захватить" его город. В Амьен съехались манифестанты из Нормандии, Бретани, столичного района Иль-де-Франс. Набралось свыше тысячи человек.

В ходе шествия "жилеты" забросали булыжниками банковское отделение, разбили стекла в 4-звездочной гостинице "Карлтон". И там полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом. 18 человек были арестованы.

В Лионе также состоялась манифестация "жилетов", объединившихся с участниками акции "зеленых", требующих от правительства эффективных мер по защите окружающей среды. Их колонны не допустили в центр города, где в пятницу вечером сработало взрывное устройство, и 13 прохожих были легко ранены. Полиция уже вторые сутки разыскивает преступника, подложившего бомбу, но пока тщетно.

Правда, на фрагменте пакета, в котором находилась "адская машинка", обнаружили следы ДНК. Если они принадлежат террористу, то это во многом облегчит поиски. Полиция также распространила серию фото предполагаемого злоумышленника, полученные в результате обработки уличных видеокамер.