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25.05.2019 22:06
Рубрика: В мире

В Париже "желтых жилетов" не пустили на Елисейские поля

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В 28-й общенациональный день протестов группа "желтых жилетов" попыталась пробиться к Триумфальной арке на Елисейских полях, но была остановлена полицейскими, применившими слезоточивый газ.
Фото: REUTERS/Philippe Wojazer/File Photo Фото: REUTERS/Philippe Wojazer/File Photo
Фото: REUTERS/Philippe Wojazer/File Photo

Пара сотен наиболее решительно настроенных парней откликнулись на призыв одного из неформальных вождей движения Эрика Друэ. Накануне он предложил "вернуться к истокам": не заявлять о готовящейся акции в городскую префектуру, а по его сигналу сосредоточиться в произвольно избранном месте, чтобы ввести в заблуждение силы правопорядка.

Фото: Reuters.
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Такой сигнал поступил утром в субботу, и соратники Друэ, оперативно явившись на одну из площадей на западе Парижа, выдвинулись в сторону центра, то и дело меняя маршрут. Однако когда были совсем близко от центральной столичной магистрали, которая, вот уже десятую неделю входит в запретную зону, им навстречу выдвинулся полицейский спецназ. Стычка была короткой, и "жилеты", получив серьезный отпор, отправились на восток Парижа в сторону площади Республики.

Примерно в то же время свыше полутора тысяч участников движения собрались у знаменитого кладбища Пер-Лашез. Они посетили Стену коммунаров, где 28 мая 1871 года были расстреляны 147 защитников Парижской коммуны, не пожелавших сложить оружие, а затем совершили двухчасовой марш до базилики Сакре-Кёр на Монмартре. После этого спустились вниз в город. На площади Республики они объединились с единомышленниками - теми, кому ранее не удался налет на Елисейские поля.

На площади произошли столкновения с полицией. Протестующие сожгли несколько электросамокатов, мусорных урн, метали бутылки, камни. Стражи порядка отвечали гранатами со слезоточивым газом. Правда, ближе к вечеру интенсивность противостояния резко пошла вниз, и вскоре манифестанты стали расходиться.

По сообщению министерства внутренних дел Франции, в эту субботу по всей стране протестовали 12,5 тысячи человек, из них 2100 в Париже.

Не обошлось без стычек и в Амьене, родном городе Эмманюэля Макрона. Судя по всему, по случаю воскресных выборов в европарламент, на которые французский президент делает большую ставку, "жилеты", как это было обозначено организаторами акции в соцсетях, решили "захватить" его город. В Амьен съехались манифестанты из Нормандии, Бретани, столичного района Иль-де-Франс. Набралось свыше тысячи человек.

В ходе шествия "жилеты" забросали булыжниками банковское отделение, разбили стекла в 4-звездочной гостинице "Карлтон". И там полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом. 18 человек были арестованы.

Фото: Fred Tanneau/AFP
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В Лионе также состоялась манифестация "жилетов", объединившихся с участниками акции "зеленых", требующих от правительства эффективных мер по защите окружающей среды. Их колонны не допустили в центр города, где в пятницу вечером сработало взрывное устройство, и 13 прохожих были легко ранены. Полиция уже вторые сутки разыскивает преступника, подложившего бомбу, но пока тщетно.

Правда, на фрагменте пакета, в котором находилась "адская машинка", обнаружили следы ДНК. Если они принадлежат террористу, то это во многом облегчит поиски. Полиция также распространила серию фото предполагаемого злоумышленника, полученные в результате обработки уличных видеокамер.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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