Видео: Корреспондент RT France избит полицейским в Тулузе

В Тулузе на юге Франции полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов".

"Федерик Эгуи прокричал, стараясь перекрыть шум толпы, что он журналист. Но все равно получил несколько ударов дубинкой", - сообщили в RT.

Ранее подобный случай произошел в ходе первомайской демонстрации в Париже с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой. Российский МИД выступил в защиту журналиста. В заявлении говорится, что Иванова имела на одежде специальную маркировку для обозначения работника СМИ. Тем не менее, она подверглась атаке со стороны сил правопорядка при исполнении служебных обязанностей.