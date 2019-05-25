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25.05.2019 15:00
Рубрика: Российский автопром

За четыре года Lada Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей

Текст: Юрий Зубко

Эксперты "Автостата" выяснили, что с 2015 года минимальная цена Lada Granta выросла на 123 300 рублей.

Сейчас седан Lada Granta можно приобрести по цене 434 900 рублей за базовую комплектацию Standard. Максимальная версия Luxe обойдется в 624 800 рублей.

Продажи модели стартовали более восьми лет назад - в ноябре 2011-го. В то время за самую доступную Granta россияне отдавали всего 229 000 рублей. Максимально оснащенный седан стоил чуть дороже - 260 000 рублей.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Granta по-прежнему остается не только самым доступным автомобилем в России, но и самым популярным. В апреле продажи "бюджетника" АвтоВАЗа составили 12 652 единицы. Рост почти на 70% по сравнению с апрелем 2018 года. А всего за четыре месяца текущего года было продано более 41 тысячи этих автомобилей (+47%). 

Семейство Lada Granta кроме седана также представлено лифтбеком (от 451 900 рублей), хэтчбеком (от 451 900 рублей) и универсалом (от 461 900 рублей).

Линейка двигателей включает в себя "восьмиклапанник" мощностью 87 л.с. и 16-клапанные моторы мощностью 98 и 106 л.с. Базовая "четверка" предлагается только с 5-скоростной МКП, 98-сильная версия - с "автоматом", а 106-сильная - как с "механикой", так и с "роботом".

По информации "РГ", уже 12 июня АвтоВАЗ начнет продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross. Автомобиль получит получит самый высокий клиренс в семействе - 198 мм - и пластиковый обвес по всему периметру.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Машина будет предлагаться исключительно в средней и топовой комплектациях. Судя по разнице между предшественниками Lada Kalina и Lada Kalina Cross, доплата за вседорожную модификацию рестайлинговой Lada Granta составит около 40 000 рублей.

Также летом должны стартовать продажи "заряженной" Lada Granta. Но АвтоВАЗ официально ничего не сообщал по поводу этой машины. 

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#Lada