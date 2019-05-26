"Барселона" проиграла "Валенсии" в финале Кубка Испании

Обладателем Кубка Испании по футболу стала "Валенсия". В финале "летучие мыши" обыграли "Барселону" - 2:1.

С 2014 году второй по престижу клубный турнир Испании оставался за "сине-гранатовыми". В прошлом году Лионель Месси и компания в 30-й раз завоевали престижный трофей. Оторвавшись по данному показателю от ближайшего преследователя "Атлетика" на семь побед. Но сейчас "Барселона" переживает кризис. Чувствительное поражение на "Энфилде" от "Ливерпуля" до сих пор не дает покоя команде. Как признался на пресс-конференции за сутки до встречи с "Валенсией" Жерар Пике, этот результат "еще долго не забудется".

"Валенсия" же в год столетия клуба обязательно хотела выиграть трофей. Были надежды на Лигу Европы, но клуб провалился в полуфинале, уступив по сумме двух матчей лондонскому "Арсеналу" со счетом 3:7. Так что оставалось надеяться только на Кубок.

Уже к перерыву "летучие мыши" повели 2:0: отличились Кевин Гамейро и Родриго. Во второй половине "Барселона" активизировалась и даже отквитала один мяч усилиями Месси, но на большее номинальных хозяев финала не хватило. "Валенсия", за которую выступает Денис Черышев, выиграла и в восьмой раз в истории завоевала Кубок Испании.