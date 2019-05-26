Финансовые активы Порошенко оказались под угрозой ареста

Украинский юрист Андрей Портнов будет добиваться ареста всех активов бывшего президента страны Петра Порошенко, перечисленных в его декларации о доходах. Он отметил, что все акции, счета в банках, облигации госзайма, включая офшорные компании Порошенко, оформленные на подставных людей, необходимо переписать прямиком в ходатайство следователя.

Юрист считает, что Порошенко, находясь на посту главы государства, совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив. Он также направил материалы по второму делу в Государственное бюро расследований, передает "112 Украина".

Ранее ГБР Украины возбудило уголовное дело против Порошенко по подозрению в госизмене. Автором заявления являлся также Портнов. Также экс-главу государства обвиняют в превышении должностных полномочий. Под сомнения попали действия экс-главы Украины при распределении должностей в компании "Центрэнерго" - одном из ведущих энергопроизводителей страны. Сообщалось, что Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований и третье заявление. Оно об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов Порошенко.