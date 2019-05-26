Нарендру Моди стал премьер-министром Индии

Президент Индии Рам Натх Ковинд назначил лидера "Бхаратия джаната парт" (БДП) Нарендру Моди главой правительства. Политик второй раз подряд занял пост премьера.

О данном назначении говорится на странице президента Индии в Twitter. Индийский лидер уже встретился с Моди и попросил его представить список членов кабинета министров.

Накануне глава государства подписал указ о роспуске Лок сабхи (нижней палаты парламента республики) в связи с окончанием срока ее полномочий и завершением парламентских выборов. Новый состав соберется в начале июня. БДП получила в парламенте 303 из 543 мандатов.

Индийского премьера уже поздравил с убедительной победой президент России Владимир Путин. В телефонном разговоре он отметил, что Моди будет и дальше способствовать укреплению дружбы между народами России и Индии.

Напомним, в Индии состоялись самые масштабные и дорогие парламентские выборы. В них приняли участие около 900 миллионов граждан, а организация голосования обошлась стране в семь миллиардов долларов.