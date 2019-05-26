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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

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Вслед за этапом Гран-при ФИДЕ Россию ждет Кубок мира и Всемирная шахматная олимпиада
Текст: Василиса Гончарова, Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 112(7870)
В Москве стартует финальная партия первого этапа Гран-при ФИДЕ по шахматам. За титул победителя будут сражаться российские гроссмейстеры - Александр Грищук и Ян Непомнящий.
Один из лидеров сборной России Ян Непомнящий сражается за победу на первом этапе Гран-при ФИДЕ в Москве. Фото: РИА Новости Один из лидеров сборной России Ян Непомнящий сражается за победу на первом этапе Гран-при ФИДЕ в Москве. Фото: РИА Новости
Один из лидеров сборной России Ян Непомнящий сражается за победу на первом этапе Гран-при ФИДЕ в Москве. Фото: РИА Новости

Нынешний и предстоящий год будут богаты на события в шахматном мире и особое место отведено Югре. С 9 сентября по 4 октября этого года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок мира по шахматам с внушительным призовым фондом в 1,6 миллиона долларов.

А в 2020 году столица Югры примет Всемирную шахматную олимпиаду. Уже сейчас регион начал активную подготовку к соревнованиям, и, по словам главы российского представительства Международной шахматной федерации Берика Балгабаева, работа идет в верном направлении.

Югру давно и по праву называют столицей шахмат и, по мнению руководителя Федерации шахмат ХМАО - Югры Василия Филипенко, это оправдано.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Российский гроссмейстер стал чемпионом Европы по шахматам

Василий Александрович, вы не только возглавляете Федерацию шахмат Югры, но и являетесь депутатом окружной Думы. Расскажите о том, как в округе развивается шахматный спорт, реализуются ли детские образовательные программы.

Василий Филипенко: Руководство округа и Дума Югры уделяют много внимания развитию шахматного спорта. С 2010 года - года первого проведения Всемирной шахматной олимпиады в Ханты-Мансийске - в столице округа действует Шахматная академия, которая пользуется большой популярностью. С ее участием реализуется проект под названием "Меньше белых пятен на шахматной карте Югры", цель которого - привлечение широких масс населения к занятиям спортом. Ханты-Мансийский автономный округ - один из первых среди других субъектов РФ, где предмет "шахматы" был включен в образовательный процесс. Концептуальные основы введения шахматного образования в регионе ориентированы на проект "Шахматы в школах", который реализуется Российской шахматной федерацией при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, а также при поддержке ФИДЕ и личном участии ее президента Аркадия Дворковича. В автономном округе выстроена система непрерывного шахматного образования. Его получают дети во всех общеобразовательных школах Югры - а их более 320. Несколько лет назад этот вид спорта плотно вошел в расписание дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также организаций дополнительного образования детей. Наш регион - лидер России по числу детей, занимающихся в шахматных секциях.

Наверное, этому способствует проведение крупных международных соревнований.

Василий Филипенко: Крупные чемпионаты неизменно подогревают интерес ребят и их родителей к занятиям спортом. Они побуждают быть "чемпионами своей жизни", ответственными за себя и свои успехи в учебе, в профессиональной карьере. Поэтому Всемирная шахматная олимпиада-2020 и Кубок мира по шахматам-2019 для югорчан являются не только важными вехами в спортивном календаре, но также имеют важное культурно-образовательное и воспитательное значение. Стоит отметить, что это в значительной степени является заслугой главы региона Натальи Комаровой. У нас нет цели сделать из всех ребят гроссмейстеров, но мы хотим воспитать самостоятельное, умное поколение, и шахматы нам в этом помогают.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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