Сергей Катырин: Налоги волнуют бизнес больше, чем коррупция

Новости

Утечка газа привела к гибели восеми человек на судне в КНР 04:57
Частный самолет упал в океан у побережья Флориды 04:50
Ущерб аграриев Забайкалья от степных пожаров оценили в 860 млн рублей 04:32
На участников школьного флешмоба во Владивостоке составили протоколы 03:54
Главный тренер Канады не удивился поражению России 03:48
В Южно-Сахалинске появилась звезда на доме ветерана 02:41
Нарендру Моди стал премьер-министром Индии 02:38
Трамп обжалует решение суда касательно стены на мексиканской границе 02:20
"Оренбург" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ 01:12
Россия - Чехия. Онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2019 00:02
Иран заявил о готовности применить секретное оружие против кораблей США 25.05.2019
Видео: Корреспондент RT France избит полицейским в Тулузе 25.05.2019
В Сочи летний курортный сезон открыли масштабным карнавалом 25.05.2019
В Саратовской области госпитализировано девять человек после ДТП 25.05.2019
Потенциально опасный астероид сблизится с Землей в ночь на 26 мая 25.05.2019
Сирийская армия уничтожила ракетные установки боевиков 25.05.2019
Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом 25.05.2019
Суд заблокировал Трампу 1 млрд долларов на строительство стены с Мексикой 25.05.2019
Канада - Чехия - онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ по хоккею 25.05.2019
Трамп потребовал от Токио "более справедливых торговых отношений" 25.05.2019
Михаил Сергачев: Игра в обороне - это все, что финны умеют 25.05.2019
Пригожин готов стать продюсером дочери Алсу 25.05.2019
Никита Гусев: Хоккея у финнов было мало, но они молодчики 25.05.2019
Первого замглавы Балашихи арестовали по подозрению в получении взятки 25.05.2019
Зеленский все еще продолжает войну в Донбассе 25.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
26.05.2019 05:00
Рубрика: Экономика

Сергей Катырин: Налоги волнуют бизнес больше, чем коррупция

Текст: Татьяна Панина
Сегодня в нашей стране отмечают профессиональный праздник - День российского предпринимательства.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Накануне корреспондент "Российской газеты" встретилась с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным.

Сергей Николаевич, прошел еще один "бизнес год". Легче, хуже стало нашим предпринимателям? Больше, меньше они влияют на рост российской экономики?

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Самозанятых включат в программу поддержки малого и среднего бизнеса

Сергей Катырин: Мы, конечно, поступательно, потихоньку развиваемся. Не сказать, что очень быстро. И это отражает рост ВВП, те небольшие проценты, которые есть. Как, впрочем, отражает и состояние дел в бизнес. Движение есть, но не без трудностей, не без сложностей. Впрочем, и не без преодолений.

А сложностей, к сожалению, много. Продолжает оставаться достаточно большой фискальная нагрузка. Хочу подчеркнуть, не только налоговая, но и неналоговая. Во время опросов действующего бизнеса фискальную нагрузку предприниматели ставят на первое место среди проблем, которые их волнуют. Коррупцию, административные барьеры называют уже потом.

После фискальной нагрузки не менее важная тема - финансы. Пока у нас банковские ставки по кредитам достаточно высокие, говорить о серьезном инвестировании, развитии бизнеса, о бурном росте экономики, конечно, сложно. Мы не устаем повторять, что инвестирование начинается где-то при семи процентах. Если до пяти ставки спускаются, то вообще начинается активное, бурное инвестирование, развитие. А что у нас сегодня? 12-15 и выше процентов.

То есть все плохо?

Фото: iStock
Самочувствие бизнеса улучшается

Сергей Катырин: Нет, конечно. Мы стараемся не только критиковать, но и замечать положительные изменения в бизнес-климате страны. Согласитесь, многое сделано.

Все больше программ для развития малого и среднего бизнеса поддерживается государством. В четырех регионах запущен пилотный проект по выводу самозанятых из тени. От политики импортозамещения мы поступательно переходим к помощи при выходе наших производителей на внешние рынки.

Идет сложная, но последовательная работа по упорядочиванию торговых взаимоотношений на пространстве Евразийского экономического союза.

Мы многое преодолели за последние несколько лет, но и много еще предстоит сделать. Сейчас провозглашен курс на серьезную реформу контрольно-надзорной деятельности. Революционный шаг. Надеюсь, что он будет сделан. И с 2021 года мы начнем работать по новым правилам.

Полностью интервью с президентом Торгово-промышленной палаты РВ Сергеем Катыриным читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика Бизнес Экономика Финансы Налоги Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Петербурге спущен на воду атомоход "Урал"
В ГД назвали "политическим" решение трибунала по керченскому инциденту
В НАТО приняли новую военную стратегию под антироссийскими лозунгами
МИД исключил обмен Бутиной на американца Уилана
Киев признал зависимость от торговли с Россией