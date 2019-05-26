Сергей Катырин: Налоги волнуют бизнес больше, чем коррупция

Сегодня в нашей стране отмечают профессиональный праздник - День российского предпринимательства.

Накануне корреспондент "Российской газеты" встретилась с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным.

Сергей Николаевич, прошел еще один "бизнес год". Легче, хуже стало нашим предпринимателям? Больше, меньше они влияют на рост российской экономики?

Сергей Катырин: Мы, конечно, поступательно, потихоньку развиваемся. Не сказать, что очень быстро. И это отражает рост ВВП, те небольшие проценты, которые есть. Как, впрочем, отражает и состояние дел в бизнес. Движение есть, но не без трудностей, не без сложностей. Впрочем, и не без преодолений.

А сложностей, к сожалению, много. Продолжает оставаться достаточно большой фискальная нагрузка. Хочу подчеркнуть, не только налоговая, но и неналоговая. Во время опросов действующего бизнеса фискальную нагрузку предприниматели ставят на первое место среди проблем, которые их волнуют. Коррупцию, административные барьеры называют уже потом.

После фискальной нагрузки не менее важная тема - финансы. Пока у нас банковские ставки по кредитам достаточно высокие, говорить о серьезном инвестировании, развитии бизнеса, о бурном росте экономики, конечно, сложно. Мы не устаем повторять, что инвестирование начинается где-то при семи процентах. Если до пяти ставки спускаются, то вообще начинается активное, бурное инвестирование, развитие. А что у нас сегодня? 12-15 и выше процентов.

То есть все плохо?

Сергей Катырин: Нет, конечно. Мы стараемся не только критиковать, но и замечать положительные изменения в бизнес-климате страны. Согласитесь, многое сделано.

Все больше программ для развития малого и среднего бизнеса поддерживается государством. В четырех регионах запущен пилотный проект по выводу самозанятых из тени. От политики импортозамещения мы поступательно переходим к помощи при выходе наших производителей на внешние рынки.

Идет сложная, но последовательная работа по упорядочиванию торговых взаимоотношений на пространстве Евразийского экономического союза.

Мы многое преодолели за последние несколько лет, но и много еще предстоит сделать. Сейчас провозглашен курс на серьезную реформу контрольно-надзорной деятельности. Революционный шаг. Надеюсь, что он будет сделан. И с 2021 года мы начнем работать по новым правилам.

Полностью интервью с президентом Торгово-промышленной палаты РВ Сергеем Катыриным читайте в ближайших номерах "Российской газеты".