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26.05.2019 10:09
Рубрика: В мире

Станет ли экономика локомотивом политики нового президента Литвы

Текст: Юрий Сизов
То, что экономика должна идти впереди политики, а не наоборот косвенно подтверждает, по оценке литовских экспертов, и второй тур президентских выборов, который пригласил 26 мая два с половиной миллиона своих граждан к избирательным урнам.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Две недели назад в первом туре президентского марафона победили сразу два профессиональных знатока "Капитала": советник руководителя шведского банка Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните. 54-летний независимый кандидат Науседа получил 12 мая чуть более 30 процентов голосов. Буквально по пятам за ним следует представитель от партии "Союз отечества - Христианские демократы Литвы", бывшая министр финансов страны 44-летняя Ингрида Шимоните.

Если опираться на анализы литовской социологии, то можно сделать вывод, что сторонники бизнес-леди, в основном, обладают хорошим образованием и высоким уровнем доходов, "оккупировав" крупные республиканские города. Зато 54-летнего Гитанаса Науседу, который не забывает подчеркивать, что является беспартийным выдвиженцем, поддерживают представители различных слоев общества, как из больших городов, так и из сельских регионов.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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По его словам, 20-летний опыт анализа глобальных и локальных экономических и политических процессов "обеспечил ему всестороннюю готовность объединить на посту лидера страны конструктивные силы для строительства государства благосостояния для всех и каждого", передают новостные порталы.

Правда, своим единомышленникам финансист дал понять, что в случае избрания он, прежде всего, повернется лицом к Варшаве и Скандинавским странам, а, кроме того, продолжит повышать уровень обороноспособности страны, более тесно сотрудничать с НАТО и США. Он даже хотел бы, "чтобы США разместили от 1 500 до 3 500 военнослужащих в Литве".

Что касается сотрудничества с Россией, то кандидат заявил, что в двусторонних отношениях до сих пор существуют помехи для политических контактов на высшем уровне, хотя и высказал осторожную уверенность в том, что соседям "необходимо поддерживать экономические и культурные связи".

А вот мнение Науседы относительно того, как должен вести себя президент республики, кардинально разнится с позицией действующей администраций, констатируют аналитики. Претендент на резиденцию президента успел уже подвергнуть критике излишнюю, по его словам, жесткость бывшего лидера Литвы Дали Грибаускайте. Сам он не позволит себе столь резких и агрессивных ремарок в адрес соседей: "Мы хотим жить дружно с жителями России. Политики и президенты меняются, а люди остаются", - резюмировал кандидат на высший государственный пост.

Фото: РИА Новости
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Подобная тональность политика буквально накануне голосования не осталась без внимания местных изданий, которые признают, что в Литве "люди устали жить в замкнутом информационном пространстве, заполненном страхом и ненавистью. Ложь и лицемерие лишь дополняют образ эпохи, в которой пребывает общество на протяжении последних десятилетий".

В том, что геополитическая обстановка будет постепенно меняться, убежден и посол России в этой прибалтийской стране Александр Удальцов. Будут изменения, по его мнению, во взаимоотношениях между Москвой и Брюсселем, что отразится и на новых подходах Литвы.

Он напомнил, что инициатором кризиса в двусторонних отношениях была литовская сторона, поэтому сигналы о готовности к продвижению в направлении улучшения отношений должны исходить от официального Вильнюса. Москва, в свою очередь, ответит на них адекватно, подчеркнул посол. Кроме того, добавил он в интервью Baltnews, оба претендента - сравнительно молодые политики без "обременительного" советского прошлого и, как представляется, не пораженные окончательно "неизлечимой ненавистью к России".

Кстати, одновременно с выборами главы республики избиратели Литвы отдадут в воскресенье свои голоса и за кандидатов на одиннадцать кресел в Европарламенте.

В мире Европа Литва
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