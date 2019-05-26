В составе сборной России на матч с чехами появились изменения

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на матч за третье место на чемпионате мира по хоккею. Напомним, что сегодня в 16:45 по московскому времени команда Ильи Воробьева поспорит за медали ЧМ с Чехией. Прямая трансляция игры - на "Первом" канале.

Состав сборной был неизменен на протяжении трех последних матчей против Швейцарии, Швеции и Финляндии. Однако после вчерашнего поражения от Суоми (0:1) штаб россиян внес изменения.

В четвертом звене вместо Ивана Телегина сыграет Сергей Плотников, который до этого провел на турнире всего два поединка группового этапа. Кроме того, в последний момент достаточно сильно изменились сочетания защитников.

Нет в основе Никиты Нестерова, который провел весь турнир. Зато седьмым игроком обороны стал Артем Зуб, заявленный буквально несколько дней назад. Для Зуба это будет дебютный матч на ЧМ-2019. Место в воротах вновь замет Андрей Василевский. Полностью состав россиян по звеньям выглядит так:

Вратарь - Василевский;

Орлов - Зайцев, Григоренко - Малкин (А) -Дадонов;

Хафизуллин - Сергачев, Овечкин (А) - Кузнецов - Капризов;

Гавриков - Задоров, Гусев - Анисимов - Кучеров;

Зуб, Ковальчук (К) - Андронов - Плотников, Барабанов.