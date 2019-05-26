В составе сборной России на матч с чехами появились изменения

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на матч за третье место на чемпионате мира по хоккею. Напомним, что сегодня в 16:45 по московскому времени команда Ильи Воробьева поспорит за медали ЧМ с Чехией. Прямая трансляция игры - на "Первом" канале.
Состав сборной был неизменен на протяжении трех последних матчей против Швейцарии, Швеции и Финляндии. Однако после вчерашнего поражения от Суоми (0:1) штаб россиян внес изменения.
В четвертом звене вместо Ивана Телегина сыграет Сергей Плотников, который до этого провел на турнире всего два поединка группового этапа. Кроме того, в последний момент достаточно сильно изменились сочетания защитников.
Нет в основе Никиты Нестерова, который провел весь турнир. Зато седьмым игроком обороны стал Артем Зуб, заявленный буквально несколько дней назад. Для Зуба это будет дебютный матч на ЧМ-2019. Место в воротах вновь замет Андрей Василевский. Полностью состав россиян по звеньям выглядит так:
Вратарь - Василевский;
Орлов - Зайцев, Григоренко - Малкин (А) -Дадонов;
Хафизуллин - Сергачев, Овечкин (А) - Кузнецов - Капризов;
Гавриков - Задоров, Гусев - Анисимов - Кучеров;
Зуб, Ковальчук (К) - Андронов - Плотников, Барабанов.