За кресло премьера Великобритании поборются уже семь человек

В общей сложности уже семь британских политиков публично заявили о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра страны. Это произошло после того, как на страницах газеты The Sunday Times свои амбиции раскрыла бывшая лидер Палаты общин Андреа Лидсом.

Лидсом заявила, что обладает "опытом и уверенностью в собственных силах, чтобы повести страну в более светлое будущее". Она также заверила, что в случае ее победы, Великобритания в любом случае покинет Евросоюз в октябре, со сделкой об условиях Brexit или без нее.

Политик пообещала выдвинуть законопроект об обеспечении прав граждан, чтобы положить конец неопределенности вокруг полномочий граждан ЕС в Великобритании. Кроме того, она намерена решить вопрос о взаимном оказании медицинских услуг жителям стран Евросоюза в Соединенном Королевстве и британцам в странах ЕС, а также к решению проблемы Гибралтара.

Напомним, что ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии объявили еще шесть политиков. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви и экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.