АвтоВАЗ рассказал, кто покупает автомобили Lada

В России новые автомобили Lada в основном соответствуют предпочтениям автолюбителям старшего поколения. Приоритетом молодых водителей, в возрасте до 35 лет, являются иностранные модели машин.

Как заявил специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, средний возраст российского покупателя исключительно новых автомобилей Lada составляет около 40 лет.

"Это люди, как правило, семейные, с прочно устоявшимся образом жизни. Они четко понимают, что им нужно. И новая Lada - это их не первый автомобиль", - отметил Березий.

На вторичном рынке средний возраст владельца Lada - 35 лет, cамые молодые владельцы у машин BMW - 33 года, а автолюбители в возрасте 40-41 год владеют Jeep и Land Rover.

Отметим, что автомобиль Lada Vesta победил в "малом классе" премии "Автомобиль года в России-2019". Голосование проходило с 1 января по 14 апреля. Свои предпочтения высказали более одного миллиона человек. А выбирали они лучшие машины в 20 классах.

Кстати

В России зарегистрировано свыше 350 тысяч автомобилей ВАЗ-2101. Причем большинство из них, как сообщает аналитическое агентство "Автостат", "прописаны" в Сибири и Центральной России. На первом месте среди регионов находится Иркутская область, где парк ВАЗ-2101 составляет 18,4 тысячи штук, на втором месте Челябинская область - 17 тысяч штук, на третьем - Красноярский край - 15 тысяч штук. В прошлом году зарегистрировано 8,5 тысяч сделок со знаменитой "копейкой".