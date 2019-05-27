Глава Huawei призвал власти КНР не вводить ответные меры против Apple

Руководство Huawei выступило против принятия властями Китая зеркальных мер в отношении американской компании Apple. Генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй подчеркнул, что Apple является ведущей мировой компанией, без которой не было бы мобильного интернета, которая всегда двигается вперед. Также он назвал создателей iPhone своими учителями.

Чжэнфэй признался агентству Bloomberg, что будет первым, кто выступит против недопуска Apple на китайский рынок. Однако, по его словам, вероятность того, что Китай аналогично ответит на действия Вашингтона, крайне мала.

Ранее власти США запретили поставлять компоненты для корпорации Huawei. Белый дом признал китайскую компанию угрозой для национальной безопасности. Руководство компании назвало такое решение необоснованным, заявив, что эти ограничения Соединенных Штатов направлены на сдерживание развития китайских наукоемких компаний и обеспечение монополии США в сфере высоких технологий.