В Иране рассекретили подземный город троглодитов

Команда иранских археологов начала масштабное исследование многовекового подземного города, предположительно, созданного описанной античными авторами культурой троглодитов.

Как сообщает Tehran Times, этот город расположен в Салехабадском районе провинции Хамедан. Археологи обнаружили его еще три года назад, но только сейчас открытие предали огласке. По официальной версии, находка скрывалась, чтобы предотвратить разграбление объекта мародерами.

Это уже третий подземный город, обнаруженный в данном районе. Предыдущие два, по мнению археологов, были созданы в период существования Мидийского царства (678-549 гг. до н.э.)

Их архитектура, равно как и архитектура третьего города указывают на то, что эти поселения были основаны неизвестной культурой. Предположительно, это были троглодиты - народ, живший в пещерах.

Это племя описывалось многими античными авторами. Упоминания о них встречаются в работах Геродота, Страбона, Плиния, Тацита и других. Троглодитов описывали как отшельников, которые не имели своего языка, а общались криками.

Они жили охотой, иногда нападали на других людей. Считается, что женщины и девочки жили в пещерах отдельно от мужчин и мальчиков. Археологических свидетельств существования троглодитов нет, но иранские ученые считают, что города Хамедана могут стать первыми из них.

Возраст обнаруженного города пока точно определить не удалось. По мнению ученых, поселение может оказаться ровесником двух других городов, найденных в этой провинции ранее.

"На первом этапе нам удалось найти керамические изделия, относящиеся к исламской и доисламской эпохам, - рассказал глава провинциального департамента туризма Ахмад Тораби. - Нам понадобится еще много времени для дальнейших раскопок, чтобы полностью исследовать эту область".

К слову, современный город Хамедан был построен на месте древнего Экбатана, который был столицей Мидии, а затем и летней резиденцией ахеменидов, правивших Персией с 553 по 330 гг. до н.э.