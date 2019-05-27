Кличко назвал вандализмом повреждение стеклянного моста в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма. Но среди прочих рассматривается и версия, что по объекту стреляли. Точную причину произошедшего предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, стоимость моста - 260,5 миллиона гривен (630 миллионов рублей). Архитектурное сооружение было построено ко Дню города. Мост открыли в минувшую субботу в присутствии градоначальника.

Трещина образовалась спустя сутки на одной из площадок. Стеклянную панель могли повредить неизвестные, которые "активно прыгали", находясь на ней. Об этом сообщает Телевизионная служба новостей.