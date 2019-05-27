Чемпионом мира стала команда, которую мало кто считал фаворитом

В третий раз в истории чемпионом мира по хоккею стала сборная Финляндии. В финальном матче, состоявшемся в Братиславе, команда Юкки Ялонена переиграла Канаду 3:1. Тройку призеров замкнула Россия, одолевшая в заключительном поединке Чехию в серии буллитов - 3:2.

Тем, кто поспешил в пух и прах разнести нашу национальную команду за поражение от Суоми в полуфинале (0:1), теперь стоит крепко задуматься. Ведь выяснилось, что с финской сборной на чемпионате в Словакии не смог справиться никто. Дважды подряд бравшие титул шведы, чей состав по звездности несильно уступал российскому, были биты в четвертьфинале. Как всегда мощная Канада и вовсе оказалась бита дважды, причем с одинаковым счетом 3:1 - сначала в игре группового этапа, а затем в финале.

Успех финнов тем парадоксальнее, что его не ждал никто. Эта команда не входила даже в четверку фаворитов, ибо стала единственным грандом, кто фактически отказался от услуг звезд НХЛ. 119 хоккеистов из лучшей, как считается, лиги мира, играли в Братиславе и Кошице. Лишь двое из них имели финское гражданство, да и то назвать их звездами никак нельзя. Юкка Ялонен, здесь же, в Братиславе, выигравший "золото" в 2011-м, сознательно пошел на риск. Он отказался от услуг энхаэловцев, не готовых играть в жестких схемах и рамках. И позвал в сборную ребят из местной финской лиги, усилив их лишь четырьмя парнями из КХЛ.

Целый месяц эта команда сыгрывалась сначала на сборах, потом в Евротуре. И затем наглядно показала, что наличие звезд - необязательная составляющая успеха. На пути к трофею финны побили всех фаворитов, причем по-разному. Со шведами разобрались в открытой бойне, затем легли костьми в обороне, играя с Россией. И, наконец, выдали волевую победу в финале с канадцами. Финны ведь сначала не забили буллит, затем пропустили первыми в середине первого периода. Но перетерпели, реализовали большинство, забили в равных составах, подловили соперника в концовке. 3:1 в финале с Канадой дорогого стоят.

Есть у команды Суоми и свой герой, забивавший важнейшие шайбы во всех трех матчах плей-офф. Капитан команды, двухметровый гигант Марко Анттила в свое время не смог пробиться в состав слабейшей команды КХЛ - "Металлурга" из Новокузнецка. Сейчас он играет в "Йокерите" и бомбардирской статистикой, мягко говоря, не впечатляет. В 44 матчах прошлого сезона он набрал 18 очков. Зато на чемпионате мира 34-летний форвард выстрелил в самый нужный момент. Забил сначала шведам, переведя игру в овертайм, затем похоронил Россию, а потом выдал дубль в финальной встрече.

Герой финала Марко Анттила в свое время не пробился в состав слабейшего клуба - "Металлурга" из Новокузнецка

Стоит только сожалеть, что символическую сборную турнира журналисты определяют до исхода финала. Иначе быть бы самым ценным игроком не канадцу Марку Стоуну, а именно финну Анттиле. Но вряд ли этот огромный парень сейчас в обиде.

Поделитесь ощущениями?

Марко Анттила: Это был долгий путь для нас. Мы провели вместе два месяца, а теперь мы - чемпионы мира. Это было невероятное путешествие.

Что с вами произошло в последних трех матчах, когда вы забили четыре шайбы?

Марко Анттила: Не знаю, сложно объяснить. Я не так много выиграл за свою карьеру, а теперь, когда у нас появился для этого отличный шанс, я просто счастлив, что мы смогли им воспользоваться.

Какое настроение царило в вашей раздевалке?

Марко Анттила: Все получали удовольствие, находиться в нашей раздевалке было легко и комфортно. Все мы разные, но нашли общий язык друг с другом.

Какой матч на турнире стал самым сложным - со Швецией, с Россией или с Канадой?

Марко Анттила: Все три эти матча были тяжелыми. Мы встречались с такими мастеровитыми командами, опасными. И победы нам дались очень непросто.

Могли бы две недели назад представить такой итог?

Марко Анттила: Честно говоря, нет. Хотя бы потому, что мы не загадывали настолько далеко. У нас был тяжелый календарь вначале - Канада, Словакия, США. Но мы выиграли два матча, и это добавило нам уверенности.

Чувствуете, что выполнили свою миссию капитана, забив в самый нужный момент?

Марко Анттила: Не думаю, что как капитан я должен обязательно забивать. Я должен быть примером на льду, поэтому старался показать все, на что способен. К счастью, мне удалось передать свою энергию другим игрокам.

Лауреаты турнира

Лучшими игроками чемпионата мира, по версии организаторов, признаны: вратарь - Андрей Василевский (Россия), защитник - Филип Гронек (Чехия), нападающий - Никита Кучеров (Россия).

Символическая сборная, по версии журналистов, выглядит так: вратарь - Василевский, защитники - Гронек и Микко Лехтонен (Финляндия), нападающие - Уильям Нюландер (Швеция), Якуб Ворачек (Чехия) и Марк Стоун (Канада). Самый ценный игрок турнира - Стоун.