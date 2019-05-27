Василевский и Кучеров названы лучшими игроками ЧМ по хоккею

В Братиславе завершился чемпионат мира по хоккею. Его победителем стала сборная Финляндии, в решающем матче переигравшая Канаду (3:1). После финала были объявлены лучшие игроки турнира, среди которых оказались и россияне. Наша сборная, напомним, заняла третье место.

Итак, по мнению директората, лучшим вратарем чемпионата мира стал голкипер сборной России Андрей Василевский. Приз лучшего защитника достался Филипу Гронеку из Чехии. Ну а лучшим нападающим объявлен еще один представитель сборной России - Никита Кучеров. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров, набрав 16 очков (6 шайб + 10 передач).

Также свою символическую сборную составили журналисты, освещавшие чемпионат мира. Здесь тоже есть российский представитель - вратарь Андрей Василевский. Пятерка полевых игроков выглядит так: защитники Филип Гронек (Чехия) и Микко Лехтонен (Финляндия), нападающие Уильям Нюландер (Швеция), Якуб Ворачек (Чехия) и Марк Стоун (Канада).

Самым ценным игроком чемпионата мира признан канадский нападающий Марк Стоун. Именно его шайба принесла победу "кленовым листьям" в драматичном четвертьфинале со Швейцарией. Всего же Стоун забил в Словакии восемь шайб и стал лучшим снайпером турнира. В 10 матчах форвард набрал 14 (8+6) очков.