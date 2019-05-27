Медведев вылетел с Открытого чемпионата Франции по теннису

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на "Ролан Гаррос" под 12 номером, не сумел выйти во второй круг турнира.

На старте Открытого чемпионата Франции Медведев уступил хозяину кортов Пьеру-Югу Эрберу в пяти сетах, хотя изначально вел в счете - 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Следующим соперником Эрбера, занимающего 43-е место в мировом рейтинге, станет победитель противостояния между еще одним представителем Франции Бенуа Пэром и румыном Мариушом Копилом.

Между тем в женской сетке у нас тоже есть потери: 44-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Люксембурга Мэнди Минелле, которая находится на 100-й строчке рейтинга WTA (4:6, 2:6).

Напомним, что вчера свой стартовый матч также проиграла Светлана Кузнецова. Борьбу продолжают Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.